В Белом доме заявили о множестве вариантов действий против Ирана

Левитт: У Трампа есть много вариантов действий против Ирана

У президента США Дональда Трампа есть много вариантов действий против Ирана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News.

«В его распоряжении, как у верховного главнокомандующего, остается много вариантов», — ответила Левитт на вопрос о действиях против Ирана.

Ранее сообщалось, что Иран подготовил «новые сюрпризы» для США и Израиля в случае возобновления боевых действий после окончания режима прекращения огня. По данным Tasnim, Иран на протяжении последних двух недель «всегда считал вероятность начала войны высокой» и поэтому «осуществил некоторые военные перемещения и подготовил новый список целей».