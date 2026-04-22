В ЕС заявили о стратегической роли Азербайджана в энергетике

Ринкевичс: Азербайджан играет стратегическую роль для энергетики ЕС

Азербайджан играет стратегическую роль в энергетике Евросоюза и Прибалтики. Об этом в ходе встречи с лидером республики Ильхамом Алиевым заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает в Telegram издание «Minval».

«Мы хотели бы особо подчеркнуть роль Азербайджана в Транскаспийском транспортном и энергетическом коридорах. Это стратегически важный вопрос как для Латвии, так и для Европейского Союза», — заявил латвийский лидер.

Он добавил, что предстоящий 22 апреля в Баку бизнес-форум способствует укреплению экономического сотрудничества между Латвией и Азербайджаном.

Ранее заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что Москва видит интерес Баку к развитию двусторонних отношений России и Азербайджана. По его словам, отношения России и Азербайджана являются очень тесными и близкими, а сотрудничество между странами всеобъемлющее.