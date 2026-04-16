Бывший СССР
17:59, 16 апреля 2026

В России отметили интерес Азербайджана к развитию отношений

Оверчук: Москва отмечает большой интерес Баку к развитию отношений
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Москва видит интерес Баку к развитию двусторонних отношений России и Азербайджана. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, передает ТАСС.

«Мы всегда с азербайджанской стороны отмечаем большой интерес к развитию отношений с РФ», — подчеркнул Оверчук.

По его словам, отношения России и Азербайджана являются очень тесными и близкими, а сотрудничество между странами всеобъемлющее.

Ранее Оверчук в ходе 24-го заседания азербайджано-российской межправительственной комиссии поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за помощь, поддержку и доставку гуманитарной помощи в Иран.

