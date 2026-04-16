Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:10, 16 апреля 2026Бывший СССР

Российский чиновник поблагодарил Алиева за три вещи

Оверчук поблагодарил Алиева за помощь, поддержку и доставку помощи в Иран
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Заместитель председатель правительства России Алексей Оверчук в ходе 24-го заседания азербайджано-российской межправительственной комиссии поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за помощь, поддержку и доставку гуманитарной помощи в Иран. Его слова приводит Азербайджанское информационное агентство (APA) в Telegram-канале.

«Прежде всего хотел бы поблагодарить руководство Азербайджана и президента Ильхама Алиева. Мы признательны за помощь и поддержку, оказанные при эвакуации российских граждан из Ирана, а также при доставке гуманитарных грузов для иранского народа», — рассказал чиновник.

Оверчук рассказал об эвакуации 500 граждан России из Ирана при поддержке Азербайджана. По его словам, сотрудничество в этой сфере еще раз показывает высокий уровень отношений между странами.

Сообщается, что по итогам заседания межправительственной комиссии стороны подписали протокол по вопросам экономического сотрудничества.

Ранее Алиев передал привет главе Совета Федерации России Валентине Матвиенко через председателя азербайджанского парламента Сахибу Гафарову. Это произошло в ходе их встречи на полях 152-й ассамблеи межпарламентского союза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали о местонахождении «золотой судьи» Хахалевой

    Россиян предупредили о штрафе за одно действие в метро Москвы

    Раскрыто возможное местонахождение записавшего предсмертное видео военблогера

    Названо число иностранных пользователей MAX

    Планы Запада против Путина обернулись провалом

    Глава Пентагона в трех словах описал текущий статус верховного лидера Ирана

    52-летняя звезда «Американского пирога» стала моделью OnlyFans

    Робот прогнал кабанов из европейской столицы, попал на видео и прославился

    Министр войны США выступил с посланием к властям Ирана

    ЦБ заявил об изменении отношения россиян к росту цен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok