Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:53, 16 апреля 2026

Алиев передал привет Матвиенко

Президент Азербайджана Алиев передал привет главе Совфеда России Матвиенко
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев передал привет главе Совета Федерации России Валентине Матвиенко через председателя азербайджанского парламента Сахибу Гафарову. Об этом сообщает в Telegram издание Caliber.

В ходе выступления, посвященного отношению двух стран, глава парламента Азербайджана передала Матвиенко приветствие Алиева.

«Я считаю, что отношения между Азербайджаном и Россией всегда были, есть и будут самые дружественные. И то, что они сегодня развиваются, очень радует», — заявила Гафарова.

Ранее Россия и Азербайджан урегулировали вопрос по крушению самолета AZAL. Стороны также выразили уверенность в развитии двухсторонних связей на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok