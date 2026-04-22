Депутат Журавлев: ВС России должны быть готовы к боям после форсирования Днепра

Российские войска должны быть готовы к боям после форсирования Днепра. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, чьи слова приводит «Газета.ru».

Он пояснил, что на данный момент у ВСУ достаточно ресурсов, чтобы противостоять России. В случае, если у них будут заканчиваться боеприпасы, считает депутат, то все необходимое на Украину привезут из Европы.

«Будь моя воля, конечно, следовало бы гнать укронацистов до самой польской границы, освободив, наконец, страну от захватившего ее террористического киевского режима. Но нужно быть готовыми к тому, что даже после форсирования Днепра ожесточенное сопротивление ВСУ продолжится», — заключил парламентарий.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что ВС России находятся в 12 километрах от окраин Славянска и в семи километрах от окраин Краматорска. Эти населенные пункты называют последним рубежом обороны украинских войск в Донбассе.