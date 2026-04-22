16:24, 22 апреля 2026Россия

В Госдуме рассказали о действиях российских войск после форсирования Днепра

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска должны быть готовы к боям после форсирования Днепра. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, чьи слова приводит «Газета.ru».

Он пояснил, что на данный момент у ВСУ достаточно ресурсов, чтобы противостоять России. В случае, если у них будут заканчиваться боеприпасы, считает депутат, то все необходимое на Украину привезут из Европы.

«Будь моя воля, конечно, следовало бы гнать укронацистов до самой польской границы, освободив, наконец, страну от захватившего ее террористического киевского режима. Но нужно быть готовыми к тому, что даже после форсирования Днепра ожесточенное сопротивление ВСУ продолжится», — заключил парламентарий.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что ВС России находятся в 12 километрах от окраин Славянска и в семи километрах от окраин Краматорска. Эти населенные пункты называют последним рубежом обороны украинских войск в Донбассе.

    Последние новости

    В одном из тыловых городов Украины неожиданно началась паника и массовая эвакуация

    Президент Израиля захотел подружиться с жителями пострадавшей от атак ЦАХАЛ страны

    «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок планеты в честь Дня Земли

    Молодых россиян прозвали альпаками из-за одной черты внешности

    Мерца обвинили в превращении немцев в дойную корову для Украины

    Клуб РПЛ вошел в пятерку лучших в Европе по одному параметру

    Возможность «драматического» ослабления рубля оценили

    Раскрыты предпочтения российских миллениалов и зумеров в путешествиях

    Стало известно о смерти выпавшей из окна четвертого этажа российской гимназии девочки

    Российские зумеры и миллениалы полюбили путешествия по малым городам страны

