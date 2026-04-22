В Иране описали ситуацию на заправках на фоне морской блокады страны

«Известия»: Бензин в Иране остается крайне дешевым, на АЗС нет перебоев

Телеканал Al Mayadeen описал ситуацию на заправках в Иране на фоне морской блокады страны, ударов по нефтяной инфраструктуре и давления со стороны США. Кадры предоставили «Известиям».

По словам корреспондента Малека Абиды, даже в этих условиях бензин в стране остается крайне дешевым — по цене бутылки воды можно приобрести около 16 литров топлива, а на один доллар можно купить около 100 литров бензина.

Утверждается, что заправочные станции в Тегеране работают в штатном режиме, без очередей и перебоев. По словам жителя страны, он спокойно заправляет авто, а цены не менялись и остались такими же, как и до обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Накануне сообщалось, что цены на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях в странах Евросоюза (ЕС) по итогам марта продемонстрировали рекордный рост с 2022 года.