04:11, 22 апреля 2026Мир

В Нидерландах сделали признание о Российской Армии

Разведка Нидерландов заявила о росте военной мощи России вопреки санкциям
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Российская Армия за последние годы нарастила военную мощь, несмотря на санкции. Об этом говорится в отчете Службы военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) за 2025 год.

По данным нидерландской разведки, Россия увеличила производство тяжелых вооружений и запасла стратегические боеприпасы, а Вооруженные силы демонстрируют высокую способность к адаптации. «Российская Армия стала не только больше, но и эффективнее, чем до войны на Украине», — отмечается в документе.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал одно преимущество Российской армии. По его словам, ВС России имеют преимущество в воздухе, в частности, из-за постоянного использования корректируемых авиабомб, а также крылатых и баллистических ракет.

