03:44, 22 февраля 2026Бывший СССР

Сырский признал одно преимущество ВС России

Сырский: ВС России имеют преимущество в воздухе из-за баллистических ракет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал одно преимущество Российской армии. Об этом сообщает Le Monde.

По его словам, ВС России имеют преимущество в воздухе, в частности, из-за постоянного использования корректируемых авиабомб, а также крылатых и баллистических ракет.

Сырский заявил, что появление технологического оружия, такого как беспилотники, изменило психологию войны. Он также добавил, что обычный пехотинец в войске теперь «на вес золота», ведь большинство наступательных действий совершаются пешком.

Ранее пасынок Сырского заявил о желании получить гражданство России. По его словам, в этом процессе мешает бюрократия, из-за которой нужно отправить в Россию документы, делать запрос и ждать ответ, что может занимать полгода и больше.

