В одной стране задумались об ограничении мобильной связи из-за роста цен

Telegraph: Мобильные операторы Великобритании могут ограничить покрытие сетей

Крупнейшие мобильные операторы могут ограничить покрытие сетей. О том, что в европейской стране задумались о подобной мере, со ссылкой на источники в отрасли сообщает газета Telegraph.

Из-за роста издержек на фоне эскалации на Ближнем Востоке такие компании, как Vodafone, Virgin Media и O2, могут применить ограничение доступа и снижение скорости, а также повышение цен в часы повышенного спроса. Если ситуация усугубится, может быть ограничен также и домашний интернет.

Среди обсуждаемых мер — приостановка планов по внедрению сетей 5G. Представители операторов утверждают, что мобильные операторы особенно подвержены риску роста цен на электричество из-за бесперебойного режима работы, и призывают власти оказать финансовую поддержку.

