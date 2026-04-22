Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:37, 22 апреля 2026Экономика

В одной стране задумались об ограничении мобильной связи из-за роста цен

Telegraph: Мобильные операторы Великобритании могут ограничить покрытие сетей
Вячеслав Агапов

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Крупнейшие мобильные операторы могут ограничить покрытие сетей. О том, что в европейской стране задумались о подобной мере, со ссылкой на источники в отрасли сообщает газета Telegraph.

Из-за роста издержек на фоне эскалации на Ближнем Востоке такие компании, как Vodafone, Virgin Media и O2, могут применить ограничение доступа и снижение скорости, а также повышение цен в часы повышенного спроса. Если ситуация усугубится, может быть ограничен также и домашний интернет.

Среди обсуждаемых мер — приостановка планов по внедрению сетей 5G. Представители операторов утверждают, что мобильные операторы особенно подвержены риску роста цен на электричество из-за бесперебойного режима работы, и призывают власти оказать финансовую поддержку.

В начале апреля сообщалось, что на фоне роста цен, связанного с войной в Иране, водители в Великобритании стали чаще воровать топливо на АЗС. На преступление идут даже водители роскошных марок машин. «Это может сделать кто угодно — от владельца ржавого Ford Fiesta до Ferrari. В одном случае с разницей в 30 секунд у нас заправились и уехали без оплаты Aston Martin и Ferrari. Я потерял 300 фунтов стерлингов лишь из-за этих двух машин», — посетовал владелец АЗС в графстве Эссекс Горан Рейвен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok