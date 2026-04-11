18:22, 11 апреля 2026

Водители в Великобритании стали чаще воровать топливо

Екатерина Ештокина

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Водители в Великобритании стали чаще воровать топливо на АЗС на фоне роста цен, связанного с войной в Иране. Материал на данную тему публикует газета The Times cо ссылкой на цифровую платформу Forecourt Eye.

Уточняется, что на преступление идут даже водители роскошных марок машин. «Это может сделать кто угодно — от владельца ржавого Ford Fiesta до Ferrari. В одном случае с разницей в 30 секунд у нас заправились и уехали без оплаты Aston Martin и Ferrari. Я потерял 300 фунтов стерлингов лишь из-за этих двух машин», — посетовал владелец АЗС в графстве Эссекс Горан Рейвен.

Так, в марте текущего года сумма ущерба от украденного бензина и дизеля на 500 бензоколонках королевства увеличилась на 27 процентов — с 8,3 тысячи фунтов стерлингов до 10,6 тысячи фунтов стерлингов в день (860 тысяч рублей — 1,1 миллиона рублей). При этом на все 8,4 тысячи бензоколонок в государстве ущерб составит 178 тысяч фунтов стерлингов (18,5 миллиона рублей) ежедневно.

Вместе с тем 22 процента водителей сначала заправляют машины, а затем утверждают, что им нечем заплатить. Кроме того, активизировались банды, которые сбывают топливо по заниженным ценам на обочинах автотрасс после кражи бензина с помощью минивэнов.

Ранее в апреле в США задумались о пересмотре законов из-за подорожания бензина. Причиной стала необходимость уменьшить расходы домохозяйств на топливо, электроэнергию, продукты и жилье.

