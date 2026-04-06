15:48, 6 апреля 2026Экономика

В США задумались о пересмотре законов из-за подорожания бензина

Bloomberg: В США задумались о смягчении закона о возобновляемой энергии
Вячеслав Агапов

Фото: Jim Vondruska / Reuters

В США задумались о смягчении закона о возобновляемой энергии из-за подорожания бензина. Об этом сообщает Bloomberg.

На фоне резкого роста цен на топливо (средняя стоимость бензина выросла до 4,119 доллара за галлон (3,785 литра), а в Калифорнии цены доходят почти до 6 долларов) власти задумались о пересмотре ряда законопроектов. Причиной стала необходимость уменьшить расходы домохозяйств на топливо, электроэнергию, продукты и жилье.

Палата представителей штата Массачусетс призывает сократить финансирование программы повышения энергоэффективности, финансируемой за счет надбавок к счетам за коммунальные услуги, на миллиард долларов. Республиканцы предлагают отменить принятый в 2023 году закон, согласно которому к 2040 году коммунальные предприятия должны получать 100 процентов электроэнергии из источников, не связанных с выбросами парниковых газов. По их мнению, именно этот закон стал причиной роста счетов за электричество.

Однако ряд экспертов полагает, что долгосрочные климатические цели не должны меняться из-за краткосрочного кризиса. Они также отмечают, что цены на бензин и счета за электроэнергию во многом определяются спросом со стороны отраслей, таких как центры обработки данных и ИИ, а не экологической политикой штатов. В то же время экологически чистая солнечная и ветровая энергия дешевле ископаемого топлива, убеждены они.

Бензин дорожает после того, как президент США Дональд Трамп похвастался, что топливо подешевело после его переизбрания в 2024 году. После этого он стал утверждать, что борьба с Тегераном важнее, чем текущая ценовая динамика. При этом он распорядился выбросить на рынок около 40 процентов стратегического нефтяного резерва.

