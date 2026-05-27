19:16, 27 мая 2026Бывший СССР

В ВСУ призвали подготовить все города к круговой обороне

Волошин: К круговой обороне должны быть готовы 99 процентов городов Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

К круговой обороне должны быть готовы 99 процентов городов Украины. Об этом заявил спикер Сил обороны «Юга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Волошин, его слова в Telegram приводит телеканал «Новости.Live».

«В современной войне враг не идет с какого-то одного направления, поэтому города должны быть готовы к круговой обороне», — сказал он.

По словам представителя украинских войск, подготовка к обороне тыловых городов идет постоянно. Он подчеркнул, что отдельное внимание уделяется приморским городам юга Украины — Николаеву и Одессе.

Ранее стало известно о подготовке ВСУ к круговой обороне Одессы. Вокруг города возводят многокилометровую систему заграждений из противотанковых рвов, блиндажей и колючей проволоки.

