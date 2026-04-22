Константинов назвал провокацией полеты западных самолетов-разведчиков у Крыма

Полеты западных самолетов-разведчиков вблизи Крыма являются провокацией. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

17 апреля над Черным морем вблизи берегов Крыма заметили британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint, проводивший разведку. Как выяснилось, борт вылетел с базы Уоддингтон, его маршрут проходил напротив Севастополя, не пересекая границ России.

«С их стороны это очередная провокация», — отреагировал Константинов.

По его словам, в акватории Черного моря часто замечают западные беспилотники-разведчики, которые ищут цели и передают их координаты Вооруженным силам Украины (ВСУ) для осуществления ударов по России.

20 апреля у территории России также заметили шведский самолет-разведчик Saab 340B ISR. Борт вылетел с авиабазы близ финского города Тампере по направлению к российской границе.