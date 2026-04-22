В России оценили последствия нового кредита ЕС для Украины

Депутат Наумов: Кредит ЕС для Украины — подарок непонятно на какие цели

Кредит в 90 миллиардов евро, который утвердили послы Евросоюза (ЕС) Киеву, будет разворован киевской властью, как и предыдущие, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что народу Украины этот кредит ничего не даст.

«Если на эти средства Киев закупит вооружение, Россия продолжит делать то, что делает в рамках специальной военной операции — выводить из строя технику НАТО и поощрять отличившихся участников СВО. При этом европейцам рано или поздно придется эти кредиты отдавать. По сути, Европа дала не кредит, а безвозвратный подарок непонятно на какие цели», — указал Наумов.

Депутат считает, что переживать на этот счет не стоит. Но если речь идет о странах ЕС, которые продолжают получать российские энергоресурсы, стоит подумать о прекращении энергетического сотрудничества с Евросоюзом, сославшись на слова президента России Владимира Путина.

«С нашей стороны это был бы вполне разумный и уже анонсированный шаг», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что ЕС одобрил выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро и введение нового 20-го пакета антироссийских санкций. Согласование этих мер стало возможно благодаря снятию вето Венгрии после смены правительства страны.

