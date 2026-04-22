16:40, 22 апреля 2026Россия

В России ответили на заявления Евросоюза о подготовке к ядерной войне цитатой Путина

Сенатор Бондарев: В случае прямой ядерной угрозы со стороны НАТО последует ответ
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетУчения НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, комментируя статью в издании Politico о том, что Европа начинает готовиться к ядерной войне якобы из-за угрозы со стороны России, заявил, что в случае прямой угрозы нашей стране со стороны НАТО последует ответ. Мнением политик поделился в Telegram.

«Россия, в отличие от них, действительно обладает ядерным арсеналом, который гарантированно обеспечит нашу безопасность. Пусть не тешат себя иллюзиями. Любые попытки приблизить к нашим границам ядерное оружие НАТО будут отслеживаться, и в случае прямой угрозы последует ответ, который станет последним для тех, кто его инициировал. Отрезвляющим и необратимым», — высказал свою позицию Бондарев.

Обращаясь к европейским политикам, Бондарев процитировал президента России Владимира Путина, сказав, что «если драка для нас неизбежна, бить надо первым». Эту фразу глава государства произнес в октябре 2015 года, говоря о сирийском урегулировании.

При этом сенатор заявил, что действия России всегда были исключительно ответными, и напомнил о действиях НАТО в части приближения военной инфраструктуры к российским границам, выхода из договоров по контролю над вооружениями, а также поставок оружия Украине.

«И если сегодня Франция и Польша обсуждают совместные учения с элементами ядерного сдерживания — это прямая провокация, а не реакция на угрозу», — обозначил Бондарев.

Сенатор добавил, что Россия никогда не размещала свое ядерное оружие на территориях стран, граничащих с НАТО — только на собственной территории. «Но при таком развитии событий нам придется принимать адекватные меры», — заявил Бондарев об ответе России в случае приближения ядерного оружия НАТО к российским границам.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о совместных военных учениях с Польшей. Он уточнил, что Париж и Варшава рассматривают «обмен информацией и совместные учения» в рамках французской инициативы по вовлечению европейских союзников по НАТО в систему ядерного сдерживания.

Позднее в Кремле прокомментировали это заявление, подчеркнув, что устремления Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации не способствуют стабильности и предсказуемости на континенте.

