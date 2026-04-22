В российском городе изуродовали гигантскую голову младенца стоимостью в миллионы рублей

В Екатеринбурге изуродовали гигантскую голову младенца стоимостью два миллиона

Неизвестные испортили арт-объект «Индустриальный младенец» в Екатеринбурге. Местные жители сами отмыли гигантскую голову младенца, сообщает «E1.RU».

Арт-объект расположен на берегу Визовского пруда. Неизвестные разрисовали гигантскую металлическую голову граффити и оставили десятки надписей, их разыскивает полиция.

Голову младенца в Екатеринбурге установили в 2023 году. Стоимость металлического арт-объекта — более двух миллионов рублей. Некоторым жителям города скульптура пришлась не по вкусу.

Ранее жители столичного дома по адресу Гурьевский проезд, 9, рассказали о скульптурах сказочных персонажей во дворе. Двор был украшен стараниями местной жительницы. Она изобразила Бабу-Ягу, Кощея Бессмертного, Царевну-Лягушку, ожившие грибы и мухоморы. Соседи на творчество отреагировали неоднозначно. «Вот так и живем: вздрагиваем и проходим мимо», — прокомментировал один из них.