В сети рассказали истории о самых мерзких соседях по квартире

Люди, делившие квартиру с соседями и столкнувшиеся с их недопустимым и мерзким поведением, рассказали о самых неприятных случаях. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пожаловались на то, что их соседи приводили странных гостей.

Он приводил домой проституток-наркоманок и оставлял их там, уходя на работу, а вернувшись домой, обнаруживал, что у него украли всю электронику, и пытался обвинить меня в бездействии. Но я просто пыталась работать в своей комнате, а не боролась с проститутками MsKittieVonTrapphaus пользовательница Reddit

Один пользователь вспомнил о том, как его неприятный сосед лечился от лобковых вшей, которыми заразился от своей девушки.

Он купил лекарство, вычесал лобковые волосы с нужным препаратом и оставил расческу у раковины... Немытой... В нескольких сантиметрах от наших зубных щеток

RepresentativeAd6064 пользователь Reddit

А еще один пользователь заявил, что мерзким соседом оказался его собственный старший брат. Уже через месяц совместной жизни мужчина начал замечать в их комнате неприятный запах, который не уходил после стирки и уборки.

Сам он мылся, по крайней мере, каждый день, если не чаще. Я смирился с запахом и переехал от брата, как только смог. Пару месяцев спустя один из приятелей позвонил и сказал, что его ужасно заинтересовал запах, и он выпытал у брата, что происходит. Оказалось, брат хранил использованные презервативы в коробке под кроватью в качестве трофеев DontCallMePetey пользователь Reddit

