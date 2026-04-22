08:30, 22 апреля 2026

В сети рассказали истории о самых мерзких соседях по квартире

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Люди, делившие квартиру с соседями и столкнувшиеся с их недопустимым и мерзким поведением, рассказали о самых неприятных случаях. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пожаловались на то, что их соседи приводили странных гостей.

Он приводил домой проституток-наркоманок и оставлял их там, уходя на работу, а вернувшись домой, обнаруживал, что у него украли всю электронику, и пытался обвинить меня в бездействии. Но я просто пыталась работать в своей комнате, а не боролась с проститутками

MsKittieVonTrapphausпользовательница Reddit

Один пользователь вспомнил о том, как его неприятный сосед лечился от лобковых вшей, которыми заразился от своей девушки.

Он купил лекарство, вычесал лобковые волосы с нужным препаратом и оставил расческу у раковины... Немытой... В нескольких сантиметрах от наших зубных щеток

RepresentativeAd6064пользователь Reddit
Материалы по теме:
«Я боялась выйти из душа» Мать подарила москвичке квартиру. Это разрушило ее жизнь
«Я боялась выйти из душа»Мать подарила москвичке квартиру. Это разрушило ее жизнь
9 июля 2018
Догонят и дадут В Москве грядет большая распродажа квартир. Пора брать?
Догонят и дадутВ Москве грядет большая распродажа квартир. Пора брать?
21 июня 2018
На всем готовом Квартиры в России подорожают на треть. Говорят, это к лучшему
На всем готовомКвартиры в России подорожают на треть. Говорят, это к лучшему
5 июня 2018

А еще один пользователь заявил, что мерзким соседом оказался его собственный старший брат. Уже через месяц совместной жизни мужчина начал замечать в их комнате неприятный запах, который не уходил после стирки и уборки.

Сам он мылся, по крайней мере, каждый день, если не чаще. Я смирился с запахом и переехал от брата, как только смог. Пару месяцев спустя один из приятелей позвонил и сказал, что его ужасно заинтересовал запах, и он выпытал у брата, что происходит. Оказалось, брат хранил использованные презервативы в коробке под кроватью в качестве трофеев

DontCallMePeteyпользователь Reddit

Ранее люди, в доме у которых гости вели себя отвратительно, рассказали об историях, запомнившихся им больше всего. Один пользователь рассказал о поступке тетушки — сестры-близнеца своей матери — на один из Дней благодарения.

    Украина исключила две столицы для встречи Зеленского и Путина

    Ушедший из России автогигант снова объявил масштабный отзыв машин

    Расторгуев раскрыл отношение к молодым поклонникам «Любэ»

    Москвичей предупредили о незаконности случаев включения чаевых в счет

    Вышедшее из Ирана грузовое судно попало под обстрел

    Стала известна цель поездки Зеленского на саммит ЕС

    Полицейский открыл огонь по россиянину-водолазу

    Боеприпас «Рус-ПЭ» улучшили

    В атакованной дронами ВСУ Сызрани отменили занятия в школах

    Сумку с бомбой отобрали у мужчины возле эскалаторов в Москве и показали на видео

    Все новости
