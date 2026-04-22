Саранцев: Ветеринарное стало самой горячей точкой на Харьковском направлении

Поселок Ветеринарное в Дергачевском районе Харьковской области стал самой горячей точкой на харьковском направлении фронта. Об этом заявил спикер 14-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Саранцев, передает «Общественное».

По его словам, на этом участке сосредоточены основные наступательные усилия российских войск. Спикер корпуса заявил, что военные Армии России просачиваются и закрепляются в лесном массиве и жилой застройке.

«Поэтому наиболее интенсивные действия идут именно на том направлении. Остальное — мы не наблюдаем, ни накоплений живой силы, ни техники», — заявил он.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что в Харьковской области устроили бунт иностранные наемники, воюющие в рядах ВСУ. По их данным, группа численностью до 300 человек бросила позиции и подняла вооруженный бунт после неудачной контратаки у села Песчаное в Харьковской области.