Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:42, 22 апреля 2026

В ВСУ назвали самую горячую точку на Харьковском направлении

Саранцев: Ветеринарное стало самой горячей точкой на Харьковском направлении
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Air Assault Forces Command / Handout via Reuters

Поселок Ветеринарное в Дергачевском районе Харьковской области стал самой горячей точкой на харьковском направлении фронта. Об этом заявил спикер 14-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Саранцев, передает «Общественное».

По его словам, на этом участке сосредоточены основные наступательные усилия российских войск. Спикер корпуса заявил, что военные Армии России просачиваются и закрепляются в лесном массиве и жилой застройке.

«Поэтому наиболее интенсивные действия идут именно на том направлении. Остальное — мы не наблюдаем, ни накоплений живой силы, ни техники», — заявил он.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что в Харьковской области устроили бунт иностранные наемники, воюющие в рядах ВСУ. По их данным, группа численностью до 300 человек бросила позиции и подняла вооруженный бунт после неудачной контратаки у села Песчаное в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok