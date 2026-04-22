13:42, 22 апреля 2026Интернет и СМИ

Ведущая узнала о раке и назвала его «ударом под дых»

Американская ведущая Джейми Эдмондс сообщила, что у нее нашли рак груди
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @edmonds_jamietv

Американская теле- и радиоведущая Джейми Эдмондс сообщила, что у нее нашли рак груди. Об этом пишет New York Post.

По словам ведущей, летом 2025 года она прошла маммографию, и исследование не показало опухолей. Однако через полгода Эдмондс снова обратилась к медикам, поскольку ей показалось, что с ее здоровьем что-то не так.

«Я получила звонок, который изменил мою жизнь. "Пришли результаты вашей биопсии. Анализ на рак груди положительный"», — сказала телеведущая. Она назвала эту новость ударом под дых и добавила, что сильно испугалась. «Когда ты только узнаешь о диагнозе, наступают темные времена», — отметила Эдмондс.

Ведущая рассказала, что прошла уже шесть курсов химиотерапии. Она также подчеркнула, что верит в свое выздоровление.

Ранее сообщалось, что у популярного в России стендап-комика из Киргизии Элдоса Алмазова обнаружили агрессивный вид рака. По словам юмориста, ему предстоит химиотерапия.

