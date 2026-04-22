Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:53, 22 апреля 2026

Ветеринар назвал способ сэкономить при вакцинировании животных

Ветеринар назвал способ сэкономить при вакцинировании животных
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский считает, что при вакцинировании животных стоит выбрать российскую вакцину, например, «Мультикан», за счет чего можно сэкономить. Его мнение приводит НСН.

Он пояснил, что она доказала свою эффективность, а многие ветеринарные врачи вводят в заблуждение, предлагая зарубежную вакцину по завышенной цене. «Мало того, что мы не знаем, какие там штаммы, потому что заболевания могут отличаться, мы еще не знаем, насколько хорошо держат титры того же бешенства. Там стоимость может доходить и до 7-10 тысяч вместе с услугой», — пояснил он.

Врач также напомнил, что собакам обязательно надо делать вакцину против чумы, гепатита, аденовируса, коронавируса, так как заболевания могут передаваться человеку. Также Уражевский напомнил, что вакцины и лекарства нельзя покупать на маркетплейсах.

Ранее были названы способы заметить у питомца весеннюю аллергию. У собак и кошек на это указывают проблемы с кожей: зуд, дерматит или выпадение шерсти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok