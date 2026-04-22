Ветеринар назвал способ сэкономить при вакцинировании животных

Уражевский: При вакцинировании животных стоит выбрать российскую вакцину

Кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский считает, что при вакцинировании животных стоит выбрать российскую вакцину, например, «Мультикан», за счет чего можно сэкономить. Его мнение приводит НСН.

Он пояснил, что она доказала свою эффективность, а многие ветеринарные врачи вводят в заблуждение, предлагая зарубежную вакцину по завышенной цене. «Мало того, что мы не знаем, какие там штаммы, потому что заболевания могут отличаться, мы еще не знаем, насколько хорошо держат титры того же бешенства. Там стоимость может доходить и до 7-10 тысяч вместе с услугой», — пояснил он.

Врач также напомнил, что собакам обязательно надо делать вакцину против чумы, гепатита, аденовируса, коронавируса, так как заболевания могут передаваться человеку. Также Уражевский напомнил, что вакцины и лекарства нельзя покупать на маркетплейсах.

