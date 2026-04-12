07:36, 12 апреля 2026Из жизниЭксклюзив

Названы способы заметить у питомца весеннюю аллергию

Эксперт по качеству продуктов Балагуров назвал зуд признаком аллергии у питомца
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Elena Sherengovskaya / Shutterstock / Fotodom  

Весна сопровождается бурным цветением, что ведет к обострению аллергических реакций не только у людей, но и у животных, сообщил руководитель фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров. О том, как выявить и помочь питомцу справиться с проблемами, он рассказал «Ленте.ру».

Если у человека аллергия чаще всего проявляется чиханием или затруднением дыхания, то у собак и кошек на это указывают проблемы с кожей: зуд, дерматит или выпадение шерсти, обозначил специалист.

«Если питомец начал сильно чесаться, это может быть связано с аллергией. Ее маркерами также являются ушные инфекции, выделения из глаз или носа, снижение общей активности. При подозрении на аллергию важно в первую очередь обратиться к ветеринару, чтобы он поставил точный диагноз, и при необходимости выписал антигистаминные препараты. Заниматься самолечением не следует ни в коем случае», — поделился Балагуров.

Один из главных весенних аллергенов — это пыльца, напомнил эксперт. Чтобы облегчить состояние питомца, собеседник «Ленты.ру» настойчиво рекомендовал минимизировать ее попадание в дом.

«Для этого следует чаще проводить влажную уборку, использовать очиститель воздуха и стараться не открывать окна с 10 до 18 часов — в период наибольшей концентрации пыльцы в воздухе. Для прогулок на улице лучше выбрать раннее утро и поздний вечер, а по возвращению домой питомца следует вымыть гипоаллергенным шампунем или хотя бы базово протереть его шерсть», — посоветовал спикер.

Другой распространенной причиной аллергий, по словам Балагурова, являются пылевые клещи, а точнее — продукты их жизнедеятельности. Они являются круглогодичными аллергенами, но на весну приходится один из пиков активности этих насекомых, указал он.

Чтобы снизить воздействие пылевых клещей помимо регулярной уборки специалист призвал раз в неделю стирать лежанку и игрушки питомца. Дополнительно следует обрабатывать животных средствами от блох, покрывать места, где спят питомцы, защитными пленками и убрать ковры — там чаще всего селятся пылевые клещи.

Еще одним весенним аллергеном являются споры плесени. Когда гуляете по улице, не давайте питомцу контактировать с перегнившими листьями. А дома регулярно очищайте места, где может скапливаться влага, используя противогрибковые средства

Григорий Балагуровэксперт по качеству продуктов

Чтобы помочь питомцу справиться с аллергиями, можно также скорректировать его рацион, в частности, перейти на гипоаллергенные корма, отметил эксперт. По словам Балагурова, они больше предназначены для животных с пищевыми аллергиями, однако используемые в составе полезные жирные кислоты, витамины и антиоксиданты снижают интенсивность аллергических реакций в целом.

«Только обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром и не покупайте первую попавшуюся пачку корма с наименованием "гипоаллергенный ". Подобная маркировка не регулируется в России и некоторыми производителями может использоваться как маркетинговая уловка», — заключил специалист.

Ранее врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что начинать прием лекарств от аллергии нужно до начала цветения.

