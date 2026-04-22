Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:30, 22 апреля 2026

Военный высказался о месте запуска атаковавших Сызрань дронов ВСУ

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Zvezdanews | «Звезда»»

Атаковавшие Сызрань дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли быть доставлены на территорию России контрабандой и запущены с заранее подготовленных площадок, допустил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим предположением специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что это все-таки были дроны типа "Лютый". Здесь вопрос — откуда они прилетели, как они могли долететь до Сызрани? Я думаю, что, возможно, эти дроны были доставлены контрабандой на территорию России, где они были собраны и атаковали Сызрань, возможно, с каких-то лесных массивов, полян или с заранее подготовленных площадок», — рассказал Матвийчук.

При этом военный эксперт добавил, что это лишь его версия.

«Пока информации по линии МЧС и Генерального штаба никакой нет. Мы можем только предполагать», — заключил он.

В ночь на 22 апреля дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области. Жители услышали в городе более десятка взрывов — работу средств противовоздушной обороны (ПВО), а также звуки пролета беспилотников.

Из-за падения одного из дронов частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого многоквартирного дома на Астраханской улице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok