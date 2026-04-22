23:21, 21 апреля 2026Мир

Возможность досрочного ухода Трампа оценили

Профессор Жданов: Трампу могут посоветовать покинуть пост по состоянию здоровья
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Оппоненты президента США Дональда Трампа снова усомнились в его психической стабильности. Своими прогнозами о возможности его досрочного ухода с журналистами «Московского комсомольца» поделился доктор юридических наук, заслуженный юрист России Юрий Жданов.

«С удивительным единодушием политические аналитики многих стран мира в один голос заговорили о большой вероятности того, что Трамп в ближайшие месяцы покинет пост президента США. Мол, больной человек», — отметил профессор. По его оценке, критики американского лидера обвиняют его во многом — от связи со скандальным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном и неудачной войны с Ираном до вульгарных заявлений, которые политик допускает в своих соцсетях.

Даже некоторые бывшие сторонники Трампа начали задаваться вопросом. не стал ли он более неуравновешенным. Все чаще от его экс-союзников звучат фразы в духе: «сумасшедший» и «явно безумный», указывает Жданов. Впрочем, дискурс о его психическом состоянии существует уже порядка десяти лет.

«Демократы, давно ставящие под сомнение психологическую пригодность Трампа, вновь призвали применить 25-ю поправку к Конституции США, чтобы отстранить президента от власти по причине недееспособности», — добавил эксперт. Он считает, что нынешнему главе американской администрации могут посоветовать «уйти с миром» со своего президентского кресла. В этой связи причиной для общественности может стать состояние здоровья, прогнозирует юрист.

Ранее Дональд Трамп пригрозил Европе исчезновением. По его словам, европейские страны должны привести себя в порядок, иначе «их больше не будет».

