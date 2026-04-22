Врач назвал показания для сдачи анализа на онкомаркеры

Врач Корякин призвал не сдавать анализ крови на онкомаркеры без показаний

Сдавать анализ крови на онкомаркеры без показаний не рекомендуется, поскольку можно получить ложноположительный результат. Об этом в разговоре с aif.ru сообщил доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

Он добавил, что проводить исследование крови на онкомаркеры нужно пациентам с уже подтвержденным диагнозом «рак» и людям из группы высокого генетического риска, пациентам с предраковыми заболеваниями (цирроз печени, гепатит В или С, доброкачественная гиперплазия (аденома) простаты, хронический панкреатит). Кроме того, такой анализ необходим для уточнения какого-либо диагноза.

Корякин также призвал проводить скрининг рака простаты мужчин старше 40-45 лет. «Это единственный маркер, который входит в официальные скрининговые программы во многих странах, но только после консультации уролога», — пояснил он.

Также стоит обратиться к врачу при появлении необъяснимых симптомов и тревожных сигналов: необъяснимой потере веса,

длительной субфебрильной температуры, крови в стуле или моче, кашле с прожилками крови у курильщика.

Ранее Корякин назвал шесть анализов, которые могут помочь заподозрить рак. Речь идет об исследованиях крови на лейкоциты, СОЭ (скорость оседания эритроцитов), общий белок, глюкозу, гемоглобин и тромбоциты.