Врач назвал показания для сдачи анализа на онкомаркеры

13:47, 22 апреля 2026

Врач Корякин призвал не сдавать анализ крови на онкомаркеры без показаний
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

Сдавать анализ крови на онкомаркеры без показаний не рекомендуется, поскольку можно получить ложноположительный результат. Об этом в разговоре с aif.ru сообщил доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

Он добавил, что проводить исследование крови на онкомаркеры нужно пациентам с уже подтвержденным диагнозом «рак» и людям из группы высокого генетического риска, пациентам с предраковыми заболеваниями (цирроз печени, гепатит В или С, доброкачественная гиперплазия (аденома) простаты, хронический панкреатит). Кроме того, такой анализ необходим для уточнения какого-либо диагноза.

Корякин также призвал проводить скрининг рака простаты мужчин старше 40-45 лет. «Это единственный маркер, который входит в официальные скрининговые программы во многих странах, но только после консультации уролога», — пояснил он.

Также стоит обратиться к врачу при появлении необъяснимых симптомов и тревожных сигналов: необъяснимой потере веса,
длительной субфебрильной температуры, крови в стуле или моче, кашле с прожилками крови у курильщика.

Ранее Корякин назвал шесть анализов, которые могут помочь заподозрить рак. Речь идет об исследованиях крови на лейкоциты, СОЭ (скорость оседания эритроцитов), общий белок, глюкозу, гемоглобин и тромбоциты.

