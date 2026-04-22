Врач назвал шесть анализов для выявления рака

Врач Корякин: Анализы крови на лейкоциты, глюкозу и СОЭ помогут выявить рак

Шесть обычных анализов, которые пациенты сдают в поликлинике, могут помочь выявить онкологическое заболевание. Их в беседе с aif.ru назвал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

Речь идет об анализах крови на лейкоциты, СОЭ (скорость оседания эритроцитов), общий белок, глюкозу, гемоглобин и тромбоциты.

Так, резкий подъем или сильное падение количества лейкоцитов может указывать на рак крови. Повышение СОЭ, по словам доктора, бывает не только при сезонных ОРВИ или обострении хронических болезней, но и при злокачественных процессах. Он также назвал тревожным сигналом низкий показатель общего белка.

В случае с анализом на глюкозу Корякин отметил, что раковые клетки могут подавлять выработку инсулина, и организм в ответ повышает уровень глюкозы. «Снижение гемоглобина (анемия) — один из самых частых спутников онкологических заболеваний, особенно рака кишечника и желудка. Опухоль может вызывать хронические микрокровопотери, незаметные глазу, но заметные по анализам», — рассказал он.

И, наконец, при некоторых видах рака (легких, почек, органов ЖКТ) количество тромбоцитов может необъяснимо расти (тромбоцитоз). Их высокий уровень, сохраняющийся долгое время без признаков воспаления, заслуживает внимания врача, заключил Корякин.

Ранее в апреле сообщалось, что кратковременные нарушения зрения могут быть признаком опухолей мозга. При этом врачи подчеркивают, что подобные проявления чаще всего не связаны с онкологией и имеют другие причины.