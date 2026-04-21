Назван появляющийся и проходящий за секунды симптом опухоли мозга

Daily Mirror: Опухоль мозга может вызвать кратковременную потерю зрения

Кратковременные нарушения зрения могут быть признаком опухолей мозга, предупредили специалисты британской благотворительной организации Brain Tumour Charity. Их предостережение опубликовало Daily Mirror.

По словам врачей, одним из наименее известных признаков рака мозга является внезапная потеря зрения, проходящая сама собой за несколько секунд. Это состояние чаще всего появляется во время резкого вставания, и обычно на него не обращают внимание, хотя оно может указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

В частности, по словам специалистов, этот симптом возникает из-за воздействия опухоли на структуры мозга, отвечающие за зрение. «Опухоль мозга может вызывать изменения зрения из-за давления на зрительный нерв или отека диска зрительного нерва в задней части глаза», — отметили специалисты. Также среди возможных симптомов они назвали затуманенное зрение и частичную потерю поля зрения.

При этом врачи подчеркивают, что подобные проявления чаще всего не связаны с онкологией и имеют другие причины. Тем не менее при любых изменениях зрения они призывают обращаться к офтальмологу, чтобы исключить серьезные заболевания и получить своевременную диагностику.

Ранее невролог Маджид Фотухи рассказал, что, вопреки распространенному мнению, старение мозга можно обратить вспять. Для этого он рекомендовал вести здоровый образ жизни и тренировать память и внимание.