Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:32, 21 апреля 2026

Назван появляющийся и проходящий за секунды симптом опухоли мозга

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Кратковременные нарушения зрения могут быть признаком опухолей мозга, предупредили специалисты британской благотворительной организации Brain Tumour Charity. Их предостережение опубликовало Daily Mirror.

По словам врачей, одним из наименее известных признаков рака мозга является внезапная потеря зрения, проходящая сама собой за несколько секунд. Это состояние чаще всего появляется во время резкого вставания, и обычно на него не обращают внимание, хотя оно может указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

Материалы по теме:
Люксовый бункер, Lamborghini и золотой Коран. Что мир узнал о жизни президента Сирии и его семьи после свержения?
Люксовый бункер, Lamborghini и золотой Коран. Что мир узнал о жизни президента Сирии и его семьи после свержения?
10 декабря 2024
«Власть обрушилась стремительно» Почему пал режим Башара Асада и как события в Сирии изменят ситуацию на Ближнем Востоке?
«Власть обрушилась стремительно»Почему пал режим Башара Асада и как события в Сирии изменят ситуацию на Ближнем Востоке?
9 декабря 2024

В частности, по словам специалистов, этот симптом возникает из-за воздействия опухоли на структуры мозга, отвечающие за зрение. «Опухоль мозга может вызывать изменения зрения из-за давления на зрительный нерв или отека диска зрительного нерва в задней части глаза», — отметили специалисты. Также среди возможных симптомов они назвали затуманенное зрение и частичную потерю поля зрения.

При этом врачи подчеркивают, что подобные проявления чаще всего не связаны с онкологией и имеют другие причины. Тем не менее при любых изменениях зрения они призывают обращаться к офтальмологу, чтобы исключить серьезные заболевания и получить своевременную диагностику.

Ранее невролог Маджид Фотухи рассказал, что, вопреки распространенному мнению, старение мозга можно обратить вспять. Для этого он рекомендовал вести здоровый образ жизни и тренировать память и внимание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной

    Путин назвал непростой ситуацию в российском приграничье

    Летний отдых в Турции «все включено» подешевел для россиян

    Трамп высказался о следующем шаге в конфликте с Ираном

    Жители Подмосковья пожаловались на жизнь как в газовой камере

    В России ответили на заявления об исчезновении Су-57

    ЕС назвал российский благотворительный фонд «инструментом мягкой силы»

    Граничащая с Россией страна НАТО ускорит строительство военных объектов

    Лавров заявил о надежде на США в одном вопросе

    Фон дер Ляйен призвала не допустить одной вещи в Евросоюзе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok