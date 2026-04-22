Врачи предупредили о скрытых опасностях розового вина

Диетолог Шенкер: Злоупотребление розовым вином может ослабить иммунитет

Польза розового вина сильно преувеличена, заявили диетологи Хелен Бонд и Сара Шенкер и стоматолог Нора Альбалдави. О скрытых опасностях этого спиртного напитка они рассказали изданию Daily Mail.

Бонд рассказала, что розовое вино считается полезнее других видов алкоголя, потому что его светлый цвет и фруктовый вкус создают впечатление, что оно менее крепкое и сладкое. Однако в этом вине, особенно в полусухих сортах, содержится большое количество сахара, что делает его калорийным напитком, предупредила врач.

«Два бокала розового вина по 250 миллилитров содержат около 200 килокалорий», — подтвердила диетолог Сара Шенкер. При этом, по ее словам, в этом напитке практически нет полезных веществ, поэтому злоупотребление им может привести к дефициту жизненно важных витаминов и микроэлементов, обычно получаемых из пищи. Это, в свою очередь, может ослабить иммунитет, нарушить баланс микрофлоры кишечника и вызвать усталость и выпадение волос.

Стоматолог Нора Альбалдави добавила, что из-за высокого содержания сахара розовое вино оказывает негативное влияние на здоровье полости рта, в том числе повышает риск развития кариеса и ускоряет износ эмали.

Ранее нарколог Андрей Тюрин предупредил, что некоторые повседневные ритуалы могут сформировать алкогольную зависимость. Одним из них врач назвал привычку снимать стресс спиртным.