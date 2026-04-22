Врачи предупредили об опасности скрытого вируса-долгожителя

Терапевт Тен: Цитомегаловирус скрытно живет в организме человека десятилетиями

В человеческом организме может незаметно жить цитомегаловирус (ЦМВ), который не проявляет себя десятилетиями. Об этом в беседе с журналистами NEWS.ru рассказала терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

По словам врача, он способен передаваться при поцелуях, интимных контактах и использовании общей посуды. Цитомегаловирус является разновидностью вируса герпеса V типа. Он живет в организме человека годами, а также может долгое время никак не проявлять себя.

«По данным ВОЗ, носителями ЦМВ являются от 50 до 90 процентов взрослых людей в разных странах. Он передается через биологические жидкости: слюну, мочу, кровь, сперму, вагинальный секрет, грудное молоко», — указала доктор. Заразиться им можно при поцелуе или половом контакте. Также инфицирование может произойти через общую посуду или зубную щетку, а также от матери к ребенку во время беременности или родов.

Специфика заболевания заключается в том, что после первичного заражения он навсегда прячется в «спящем» состоянии, а при резком снижении иммунитета может начать размножаться, добавила Тен.

