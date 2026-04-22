Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:26, 22 апреля 2026

Врачи предупредили об опасности скрытого вируса-долгожителя

Терапевт Тен: Цитомегаловирус скрытно живет в организме человека десятилетиями
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В человеческом организме может незаметно жить цитомегаловирус (ЦМВ), который не проявляет себя десятилетиями. Об этом в беседе с журналистами NEWS.ru рассказала терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

По словам врача, он способен передаваться при поцелуях, интимных контактах и использовании общей посуды. Цитомегаловирус является разновидностью вируса герпеса V типа. Он живет в организме человека годами, а также может долгое время никак не проявлять себя.

«По данным ВОЗ, носителями ЦМВ являются от 50 до 90 процентов взрослых людей в разных странах. Он передается через биологические жидкости: слюну, мочу, кровь, сперму, вагинальный секрет, грудное молоко», — указала доктор. Заразиться им можно при поцелуе или половом контакте. Также инфицирование может произойти через общую посуду или зубную щетку, а также от матери к ребенку во время беременности или родов.

Специфика заболевания заключается в том, что после первичного заражения он навсегда прячется в «спящем» состоянии, а при резком снижении иммунитета может начать размножаться, добавила Тен.

Ранее врач Зара Мизова предупредила о самых тяжелых последствиях укуса клеща. По ее словам, без адекватного лечения вирус энцефалита может поразить головной и спинной мозг и привести к инвалидности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok