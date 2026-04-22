Силовые структуры
13:38, 22 апреля 2026

Юрист оценил шансы историка-расчленителя Соколова на УДО

Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Правозащитник Иван Мельников в разговоре с aif.ru оценил шансы историка Олега Соколова, убившего и расчленившего 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко в ноябре 2019 года, на условно-досрочное освобождение (УДО).

По словам юриста, осужденный не признавал вину и, «мягко говоря, устроил шоу на суде». «Сказал, да, совершил убийство, но она сама виновата. А одним из критериев для условно-досрочного освобождения является признание вины и компенсация вреда родственникам», — пояснил спикер.

Он подчеркнул, что было бы странным, если бы Соколову одобрили УДО. По мнению собеседника издания, суд учтет поведение мужчины не только в колонии, но и до вынесения приговора. Кроме того, ввиду тяжести преступления осужденный сможет просить об УДО только после отбывания 3/4 срока, уточнил Мельников.

Соколова приговорили к 12,5 года лишения свободы 25 декабря 2020 года. 21 апреля 2026-го стало известно, что историк отбыл половину назначенного срока и попросил смягчить наказание, заменив заключение на принудительные работы. Суд не принял его заявление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    С экс-главы космического центра России взыскали 400 миллионов рублей и объявили в розыск. Что он сделал и где может скрываться?

    Путин встретился с президентом Сейшел

    Эвакуация травмированной туристки в горах Сочи попала на видео

    Россияне променяли книги на бары и салоны красоты

    Токаев призвал исключить применение военной силы на Каспии

    Завтракающих после спячки медведей в Бурятии запечатлела фотоловушка

    Ядерный арсенал Европы оценили

    Тарасова рассказала о самочувствии после выписки из больницы

    ЦБ прокомментировал сообщения о платных переводах через СБП

    Названа причина исчезновения маленьких смартфонов

    Все новости
