Расчленивший возлюбленную российский историк высказал одну просьбу

Историк-расчленитель Соколов отбыл половину срока и просит о смягчении наказания

Историк Олег Соколов, расчленивший возлюбленную в Санкт-Петербурге, отбыл половину назначенного ему срока и высказал одну просьбу. Об этом сообщает «78.ru».

Осужденный просит о смягчении наказания в виде замены лишения свободы на принудительные работы. Он хочет, чтобы его выпустили из колонии, где он работает заведующим библиотекой. Однако суд не принял заявление Соколова, поскольку тот достиг пенсионного возраста — сейчас историку 69 лет, а принудительные работы, согласно законодательству, не назначаются пенсионерам по старости.

25 декабря 2020 года суд в Санкт-Петербурге вынес приговор Соколову в виде 12,5 года лишения свободы, признав его виновным в расправе над аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко и незаконном хранении оружия.

Как установил суд, историк совершил преступление на почве ревности. Он выпустил в голову Ещенко четыре пули, а затем, чтобы скрыть следы преступления, расчленил ее тело кухонными ножами и топором, после чего выбросил части тела в реку Мойку.

Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками.

Он отбывает наказание в исправительной колонии № 6 в Обухово, где также ведет исторический кружок.