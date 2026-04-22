Южнокорейские летчики увлеклись съемкой и столкнулись

BBC: Два корейских истребителя F-15K столкнулись в 2021 году из-за фотосъемки

Южнокорейские власти раскрыли причины столкновения двух истребителей F-15K, произошедшего в 2021 году во время учебного полета. Согласно отчету, пилоты отвлеклись на фото и видеосъемку, что привело к столкновению самолетов, передает телеканал BBC.

«Инцидент произошел потому, что пилот хотел сделать фотографии в память о своем последнем полете со своим воинским подразделением», — сказано в сообщении. В ходе инцидента пилоты не пострадали.

Отмечается, что одного из летчиков отстранили от службы, после чего он покинул Военно-воздушные силы (ВВС) и перешел в гражданскую авиацию. Первоначально военные требовали возместить полную стоимость ремонта — 880 миллионов вон (около 44 миллионов рублей), однако после обжалования сумма была снижена до одной десятой.

