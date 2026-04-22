Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:30, 22 апреля 2026Мир

Южнокорейские летчики увлеклись съемкой и столкнулись

BBC: Два корейских истребителя F-15K столкнулись в 2021 году из-за фотосъемки
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: FW1F / Matthew Lewis / Reuters

Южнокорейские власти раскрыли причины столкновения двух истребителей F-15K, произошедшего в 2021 году во время учебного полета. Согласно отчету, пилоты отвлеклись на фото и видеосъемку, что привело к столкновению самолетов, передает телеканал BBC.

«Инцидент произошел потому, что пилот хотел сделать фотографии в память о своем последнем полете со своим воинским подразделением», — сказано в сообщении. В ходе инцидента пилоты не пострадали.

Отмечается, что одного из летчиков отстранили от службы, после чего он покинул Военно-воздушные силы (ВВС) и перешел в гражданскую авиацию. Первоначально военные требовали возместить полную стоимость ремонта — 880 миллионов вон (около 44 миллионов рублей), однако после обжалования сумма была снижена до одной десятой.

Ранее пассажирский самолет едва не столкнулся с грузовиками в аэропорту США. Пилоты Airbus A321neo были вынуждены резко прекратить разгон перед взлетом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok