Заявления Киева о готовности содействовать США на Ближнем Востоке объяснили

Кораблей для отправки на помощь США у Украины нет, а морские беспилотники вряд ли помогут разблокировать Ормузский пролив, заявил военный эксперт, политолог Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру».
По словам военного эксперта, морские беспилотники у Украины действительно есть, но такие же дроны есть у Британии, Китая и самих США. Иран, объясняет специалист, контролирует пролив в первую очередь с помощью воздушных беспилотников, а морские дроны против воздушных бессильны. Поэтому, считает он, заявление Киева — скорее попытка заявить о себе и заработать деньги.
«Украинские спецслужбы действительно постоянно работают в Африке и на Ближнем Востоке, пытаются занимать террористические ниши и выполнять заказы частных и государственных клиентов. Но кроме беспилотников для анонимных атак у них ничего нет», — указал Живов.
Он отметил, что Украина уже пыталась защищать объекты в странах Персидского залива от воздушных угроз, но ничего дельного из этого не вышло. Иранские ракетные и беспилотные системы обходят украинскую оборону. К тому же, обратил внимание политолог, технологии морских дронов у Украины полностью британские, включая первоначальную сборку. А Британия в конфликте в Персидском заливе не на стороне США.
Живов также напомнил, что между администрацией президента США Дональда Трампа и президентом Украины Владимиром Зеленским давно пробежала черная кошка.
Зеленский — проект глобальных демократов и их союзников в Европе, а для Трампа он чемодан без ручки — бросить жалко, но и тащить тяжело. Украина просто тянет время, надеясь, что правительство Трампа долго не продержится и проиграет выборы в Конгресс. А такими заявлениями Киев пытается показать себя крупным военным игроком
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленскому пришлось открыто признать, что США больше не заинтересованы в помощи Киеву. По словам Меркуриса, даже в случае, если демократы вернут контроль над Конгрессом США в ноябре, интерес к конфликту на Украине в Штатах явно ослаб.