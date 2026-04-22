Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:53, 22 апреля 2026

Заявления Киева о готовности содействовать США на Ближнем Востоке объяснили

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Danylo Antoniuk / Anadolu via Getty Images

Кораблей для отправки на помощь США у Украины нет, а морские беспилотники вряд ли помогут разблокировать Ормузский пролив, заявил военный эксперт, политолог Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру».

По словам военного эксперта, морские беспилотники у Украины действительно есть, но такие же дроны есть у Британии, Китая и самих США. Иран, объясняет специалист, контролирует пролив в первую очередь с помощью воздушных беспилотников, а морские дроны против воздушных бессильны. Поэтому, считает он, заявление Киева — скорее попытка заявить о себе и заработать деньги.

«Украинские спецслужбы действительно постоянно работают в Африке и на Ближнем Востоке, пытаются занимать террористические ниши и выполнять заказы частных и государственных клиентов. Но кроме беспилотников для анонимных атак у них ничего нет», — указал Живов.

Он отметил, что Украина уже пыталась защищать объекты в странах Персидского залива от воздушных угроз, но ничего дельного из этого не вышло. Иранские ракетные и беспилотные системы обходят украинскую оборону. К тому же, обратил внимание политолог, технологии морских дронов у Украины полностью британские, включая первоначальную сборку. А Британия в конфликте в Персидском заливе не на стороне США.

Живов также напомнил, что между администрацией президента США Дональда Трампа и президентом Украины Владимиром Зеленским давно пробежала черная кошка.

Зеленский — проект глобальных демократов и их союзников в Европе, а для Трампа он чемодан без ручки — бросить жалко, но и тащить тяжело. Украина просто тянет время, надеясь, что правительство Трампа долго не продержится и проиграет выборы в Конгресс. А такими заявлениями Киев пытается показать себя крупным военным игроком

Алексей Живоввоенный эксперт, политолог

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленскому пришлось открыто признать, что США больше не заинтересованы в помощи Киеву. По словам Меркуриса, даже в случае, если демократы вернут контроль над Конгрессом США в ноябре, интерес к конфликту на Украине в Штатах явно ослаб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok