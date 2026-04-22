Заявления Киева о готовности содействовать США на Ближнем Востоке объяснили

Политолог Живов: Заявление Киева о помощи США — попытка заявить о себе

Кораблей для отправки на помощь США у Украины нет, а морские беспилотники вряд ли помогут разблокировать Ормузский пролив, заявил военный эксперт, политолог Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру».

По словам военного эксперта, морские беспилотники у Украины действительно есть, но такие же дроны есть у Британии, Китая и самих США. Иран, объясняет специалист, контролирует пролив в первую очередь с помощью воздушных беспилотников, а морские дроны против воздушных бессильны. Поэтому, считает он, заявление Киева — скорее попытка заявить о себе и заработать деньги.

«Украинские спецслужбы действительно постоянно работают в Африке и на Ближнем Востоке, пытаются занимать террористические ниши и выполнять заказы частных и государственных клиентов. Но кроме беспилотников для анонимных атак у них ничего нет», — указал Живов.

Он отметил, что Украина уже пыталась защищать объекты в странах Персидского залива от воздушных угроз, но ничего дельного из этого не вышло. Иранские ракетные и беспилотные системы обходят украинскую оборону. К тому же, обратил внимание политолог, технологии морских дронов у Украины полностью британские, включая первоначальную сборку. А Британия в конфликте в Персидском заливе не на стороне США.

Живов также напомнил, что между администрацией президента США Дональда Трампа и президентом Украины Владимиром Зеленским давно пробежала черная кошка.

Зеленский — проект глобальных демократов и их союзников в Европе, а для Трампа он чемодан без ручки — бросить жалко, но и тащить тяжело. Украина просто тянет время, надеясь, что правительство Трампа долго не продержится и проиграет выборы в Конгресс. А такими заявлениями Киев пытается показать себя крупным военным игроком Алексей Живов военный эксперт, политолог

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленскому пришлось открыто признать, что США больше не заинтересованы в помощи Киеву. По словам Меркуриса, даже в случае, если демократы вернут контроль над Конгрессом США в ноябре, интерес к конфликту на Украине в Штатах явно ослаб.

