30-летний блогер ослеп после подтяжки лица в Южной Корее

30-летний блогер Джони Хессельгрен ослеп на 15 часов после подтяжки лица
Екатерина Ештокина

Фото: @hesselgrenjoni

Блогер Джони Хессельгрен ослеп после подтяжки лица в Сеуле, Южная Корея. Материал публикует Daily Star.

По данным издания, инфлюэнсер решился на радикальную подтяжку лица в честь своего 30-летия. При этом известно, что сначала на такое хирургическое вмешательство он планировал пойти в Турции, однако врачи отказали ему из-за возраста. «Я консультировался с несколькими турецкими хирургами по поводу возможности сделать подтяжку нижней части лица. Они сказали мне, что не стали бы делать операцию человеку моего возраста, и, честно говоря, я уважаю это решение», — рассказал Хессельгрен.

В результате блогера решились прооперировать в Сеуле, однако во время манипуляций он потерял значительное количество крови. Спустя день после наркоза мужчина ослеп на 15 часов. Кроме того, на его лице присутствовали сильнейшие отеки и гематомы. Боль от процедуры вызывала у Хессельгрена слезы, и терпеть ее он мог, лишь стоя в вертикальном положении.

Хирурги предложили совместить операцию по коррекции V-образной формы лица с глубокой подтяжкой лица. Конечно, я был в восторге от этой идеи, потому что это означало, что я смогу сделать все, что когда-либо хотел, за одну процедуру. Меня оперировали три разных хирурга. Один занимался контурированием лица, включая V-образную коррекцию и уменьшение скул. Другой выполнил подтяжку лица, а третий — подтяжку губ

Джони Хессельгренблогер

На третьи сутки его зрение стало возвращаться. «В общей сложности я был фактически слеп около 12-15 часов. С нетерпением жду окончательных результатов. Думаю, мы увидим их примерно через шесть месяцев! Если вы когда-нибудь задумаетесь о таком количестве процедур, пожалуйста, возьмите с собой друга. Процесс восстановления физически изнурителен, но он также требует значительных усилий в психологическом плане. В это время вам действительно необходимы любовь и поддержка», — заключил он.

Ранее в апреле солистка группы «Тату» высказалась о пластике фразой «очень страшно». 41-летняя певица Лена Катина заявила, что выступает против хирургических вмешательств.

