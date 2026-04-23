Профессор Диесен: Решение Запада не говорить с Россией похоже на массовый психоз

Западное решение отказаться от диалога с Россией необъяснимо на фоне колоссальных проблем Украины на фронте. К такому выводу пришел профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

«У Украины много проблем, и поэтому довольно сложно понять, почему, например, европейцы даже не хотят позвонить России и поговорить о европейской архитектуре безопасности. Я бы описал это как массовый психоз в Европе», — посетовал эксперт.

По словам Диесена, европейские элиты оказались просто одержимы идеей победы над Россией. Именно из-за этого потеряли всякую способность к адекватной внешней политике.

Ранее сообщалось, что русофобия в Германии достигла масштабов, не имеющих прецедентов за весь послевоенный период. К такому выводу пришел посол России в Германии Сергей Нечаев. По словам посла, подобного не наблюдалось даже во время холодной войны, а также идеологической конфронтации между Западом и Востоком.