Американский профессор назвал массовым психозом одно дерзкое решение Запада

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:18, 23 апреля 2026Мир

Профессор Диесен: Решение Запада не говорить с Россией похоже на массовый психоз
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Западное решение отказаться от диалога с Россией необъяснимо на фоне колоссальных проблем Украины на фронте. К такому выводу пришел профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

«У Украины много проблем, и поэтому довольно сложно понять, почему, например, европейцы даже не хотят позвонить России и поговорить о европейской архитектуре безопасности. Я бы описал это как массовый психоз в Европе», — посетовал эксперт.

По словам Диесена, европейские элиты оказались просто одержимы идеей победы над Россией. Именно из-за этого потеряли всякую способность к адекватной внешней политике.

Ранее сообщалось, что русофобия в Германии достигла масштабов, не имеющих прецедентов за весь послевоенный период. К такому выводу пришел посол России в Германии Сергей Нечаев. По словам посла, подобного не наблюдалось даже во время холодной войны, а также идеологической конфронтации между Западом и Востоком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok