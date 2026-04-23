Развеяны мифы об Android-смартфонах

В BGR назвали утверждение, что Android-смартфоны небезопасны, популярным мифом

Журналисты издания BGR развеяли популярные мифы, касающиеся Android-смартфонов. Материал опубликован на сайте медиа.

В первую очередь специалисты заявили, что утверждение, что девайсы на Android менее безопасны, чем iPhone, является ложным. Они заметили, что если загружать все приложения через Google Play и не пренебрегать базовыми правилами безопасности, то все будет хорошо. Также они раскритиковали скептиков, которые считают, что телефоны на операционной системе (ОС) от Google мало поддерживают обновлениями. В качестве примера журналисты привели Samsung, которая выпускает апдейты в течение семи лет с момента выхода устройства.

Также в материале говорится, что смартфоны на Android имеют отличную камеру, хотя многие считают обратное. Кроме того, мифом назвали и утверждение о том, что Google превращает свою ОС в закрытую экосистему. Напротив, в Android не запретят устанавливать программы в обход Google Play, но повысят прозрачность процесса.

Последним распространенным мифом выбрали мнение о том, что все смартфоны с ОС от Google стоят дешево. В качестве примера специалисты привели Samsung Galaxy Z Fold 7, который доступен на рынке за 2000 долларов (около 150 тысяч рублей).

Ранее инсайдер Digital Chat Station рассказал, что производители смартфонов перестали выпускать устройства с экраном меньше 6 дюймов. Он объяснил, что они не подходят для современного контента.