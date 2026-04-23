Тим Кук назвал главный провал Apple

Глава Apple Тим Кук назвал запуск «Apple Карт» своим главным провалом

Глава компании Apple Тим Кук заявил, что запуск сервиса «Apple Карты» был его первым и главным провалом. Его слова цитирует Bloomberg.

На встрече с сотрудниками, посвященной презентации Джона Тернуса в качестве будущего руководителя Apple, нынешний глава корпорации Тим Кук вспомнил о своих неудачах. По его словам, первым и главным провалом, случившимся во время его 15-летнего руководства фирмой, является запуск картографического сервиса Apple.

По словам Кука, сервис Apple Maps имел некорректно обозначенные ориентиры на карте, неточные указания маршрута и в целом уступал конкуренту Google Maps. «Продукт не был готов, и мы думали, что это потому, что мы тестировали в основном локальные маршруты», — назвал причину неудачи предприниматель.

Однако этот провал Тим Кук назвал ценным уроком. «Теперь у нас лучшее картографическое приложение на планете. Мы изучили принципы сохранения данных и поступили совершенно правильно, допустив ошибку», — заявил руководитель Apple. Кук признался, что «Apple Карты» были настолько ужасными, что сотрудники внутри компании сами пользовались другими картографическими сервисами.

Запуск Apple Maps состоялся в 2012 году. Кук возглавил Apple годом ранее, в 2011 году.

