Тим Кук назвал главный провал Apple

18:27, 23 апреля 2026

Глава Apple Тим Кук назвал запуск «Apple Карт» своим главным провалом
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Глава компании Apple Тим Кук заявил, что запуск сервиса «Apple Карты» был его первым и главным провалом. Его слова цитирует Bloomberg.

На встрече с сотрудниками, посвященной презентации Джона Тернуса в качестве будущего руководителя Apple, нынешний глава корпорации Тим Кук вспомнил о своих неудачах. По его словам, первым и главным провалом, случившимся во время его 15-летнего руководства фирмой, является запуск картографического сервиса Apple.

По словам Кука, сервис Apple Maps имел некорректно обозначенные ориентиры на карте, неточные указания маршрута и в целом уступал конкуренту Google Maps. «Продукт не был готов, и мы думали, что это потому, что мы тестировали в основном локальные маршруты», — назвал причину неудачи предприниматель.

Однако этот провал Тим Кук назвал ценным уроком. «Теперь у нас лучшее картографическое приложение на планете. Мы изучили принципы сохранения данных и поступили совершенно правильно, допустив ошибку», — заявил руководитель Apple. Кук признался, что «Apple Карты» были настолько ужасными, что сотрудники внутри компании сами пользовались другими картографическими сервисами.

Запуск Apple Maps состоялся в 2012 году. Кук возглавил Apple годом ранее, в 2011 году.

Ранее авторы CNet назвали главные продукты Apple, созданные при Тиме Куке. В список попали Apple Watch, AirPods, Apple Music, Vision Pro и AirTag.

