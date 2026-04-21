18:21, 21 апреля 2026

Названы лучшие продукты Apple при Куке

Apple Watch и AirPods назвали важнейшими гаджетами Apple при Тиме Куке
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Специалисты портала CNet назвали лучшие продукты Apple, созданные и выпущенные в период руководства компанией Тимом Куком. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам журналистов издания, им было сложно выбрать топ-5 продуктов, которые IT-гигант из США выпустил в эпоху Кука. Они собрали список, куда в произвольном порядке поместили главные гаджеты и сервисы, появившиеся с 2011 года.

В их числе оказались умные часы Apple Watch, первая версия которых появилась в 2014 году. Авторы сослались на экспертов, согласно которым выпуск Apple Watch стал «той искрой, которая разожгла рынок умных часов». Важнейшим устройством эпохи правления Кука назвали беспроводные наушники AirPods, благодаря которым компания стала доминировать в категории носимых девайсов.

По словам специалистов, сервис Apple Music появился в 2015 году и стал конкурировать с гигантом индустрии Spotify. Шлем смешанной реальности Vision Pro также назвали важным гаджетом, созданным во время руководства Apple Куком. Наконец, заметным продуктом назвали умную метку AirTag, созданную для поиска потерянных вещей.

Apple сообщила об уходе Кука с поста главы корпорации в ночь на 21 апреля. Он руководил компанией с 2011 года, с 1 сентября его место займет Джон Тернус.

    Последние новости

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

    Грудь Анастасии Ивлеевой на видео в купальнике оценили фразой «поплавки огонь»

    Windows пообещали ускорить

    Появились подробности о боях с ВСУ близ российской границы

    Стилист Зендеи пожаловался на роскошное место в самолете и прослыл в сети избалованным

    Россиянин получил девять лет колонии после ссоры с братом

    В российском регионе запретили мигрантам работать в некоторых сферах

    Посла России вызвали в МИД Италии

    СК проверит «Вредные советы» Григория Остера

    Все новости
