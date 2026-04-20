Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
23:46, 20 апреля 2026Наука и техника

Тим Кук покинет пост главы Apple

Тим Кук покидает пост главы Apple, его вероятным преемником станет Джон Тернус
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mark J. Rebilas-Imagn Images / Reuters

Глава корпорации Apple Тим Кук покидает свой пост, его место с большой вероятностью займет Джон Тернус — главный инженер по аппаратному обеспечению, который руководит разработкой iPhone, iPad и Mac. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Официально имя нового главы компании, как ожидается, объявят после публикации финансового отчета Apple.

Летом Кук продолжит исполнять обязанности генерального директора, а с 1 сентября станет исполнительным председателем совета директоров.

«Кук будет помогать в некоторых аспектах деятельности компании, включая взаимодействие с политиками по всему миру», — говорится в сообщении компании.

Тим Кук пришел в Apple в 1998 году, он занял должность генерального директора компании после отставки ее основателя Стива Джобса в 2011 году. Слухи о его возможной отставке появились в ноябре прошлого года. Тогда издание Financial Times сообщало, что Кука могут сменить на должности гендиректора компании в 2026 году, совет директоров уже ведет поиск преемника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok