Тим Кук покинет пост главы Apple

Тим Кук покидает пост главы Apple, его вероятным преемником станет Джон Тернус

Глава корпорации Apple Тим Кук покидает свой пост, его место с большой вероятностью займет Джон Тернус — главный инженер по аппаратному обеспечению, который руководит разработкой iPhone, iPad и Mac. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Официально имя нового главы компании, как ожидается, объявят после публикации финансового отчета Apple.

Летом Кук продолжит исполнять обязанности генерального директора, а с 1 сентября станет исполнительным председателем совета директоров.

«Кук будет помогать в некоторых аспектах деятельности компании, включая взаимодействие с политиками по всему миру», — говорится в сообщении компании.

Тим Кук пришел в Apple в 1998 году, он занял должность генерального директора компании после отставки ее основателя Стива Джобса в 2011 году. Слухи о его возможной отставке появились в ноябре прошлого года. Тогда издание Financial Times сообщало, что Кука могут сменить на должности гендиректора компании в 2026 году, совет директоров уже ведет поиск преемника.