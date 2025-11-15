Стало известно о возможном уходе Тима Кука с поста главы Apple

FT: Тим Кук может покинуть кресло гендиректора Apple в 2026 г.

Тим Кук может покинуть пост CEO корпорации Apple. Об этом стало известно газете Financial Times.

По данным источников, Тима Кука могут сменить на должности гендиректора компании в 2026 году, совет директоров уже ведет поиск преемника. Кресло нынешнего руководителя Apple, как пишет издание, с большей вероятностью займет старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения устройств Джон Тернус, окончательное решение еще не принято. О назначении нового главы Apple сообщит не раньше конца января, когда выйдет следующий отчет о доходах корпорации, полагает FT. Как уточняется, отставка Кука не связана с текущими показателями компании.

О планах по смене руководства Apple агентство Bloomberg сообщало еще в начале октября. Издание также называло возможным претендентом на этот пост Джона Тернуса. 64-летний Тим Кук возглавляет Apple с 2011 года, его уход с должности гендиректора, как ожидается, обернется серьезным ударом для корпорации.

Ранее Apple назвала линейку iPhone 17 самой успешной за всю историю смартфонов. Выручка компании составила 102,5 миллиарда долларов, а чистая прибыль — 27,5 миллиарда долларов.