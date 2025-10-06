Наука и техника
Назван возможный преемник Кука во главе Apple

Bloomberg: Apple рассматривает разработчика Тернуса на роль главы корпорации
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: David Swansonм / Reuters

В преддверии смены руководства американская корпорация Apple усиливает внимание к Джону Тернусу, главному разработчику оборудования. Его кандидатуру рассматривают в качестве вероятной замены главе компании Тиму Куку, передает агентство Bloomberg.

Журналисты отмечают, что за последнее десятилетие компания такого уровня смогла сохранить «удивительно стабильный состав руководителей», однако скоро Кук оставит кресло генерального директора, а это может стать серьезным ударом для Apple.

Кадровые изменения ставят компанию в «тревожное положение», пишут аналитики. Предполагается, что Кук продолжит участвовать в деятельности компании в той или иной степени, к примеру, занять место в качестве председателя совета директоров. Так он повторит путь многих других руководителей технологических компаний, включая Джеффа Безоса, Ларри Эллисона, Билла Гейтса и Рида Хастингса.

Подобная преемственность «может оказаться особенно важной в период пребывания Трампа у власти до начала 2029 года».

Ранее сообщалось, что Apple выпустит умные очки вместо дешевого шлема Vision Pro. До этого ходили слухи, что IT-гигант разработает недорогую альтернативу гарнитуры дополненной и виртуальной реальности, которая стоит 3,5 тысячи долларов (284 тысячи рублей).

