Bloomberg: Apple выпустит умные очки вместо дешевого шлема Vision Pro

Корпорация Apple ускорила процесс разработки умных очков. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники агентства рассказали, что в американской компании отказались от планов выпустить дешевую версию шлема Vision Pro. Ранее ходили слухи, что IT-гигант разработает недорогую альтернативу гарнитуры дополненной и виртуальной реальности, которая стоит 3500 долларов (284 тысячи рублей). Вместо этого в Apple решили продвинуть проект по созданию легких умных очков.

Считается, что смарт-очки от Apple получат камеры для съемки фото и видео, микрофоны для разговора по телефону и функции искусственного интеллекта (ИИ). Изначально в корпорации Тима Кука планировали закончить разработку таких очков в 2018 году, но по определенным причинам от этой идеи отказались.

Теперь в Apple считают, что умные очки могут стать востребованным устройством. В компании полагают, что смогут превратить гаджет в модный аксессуар — продавать вместе с ними различные оправы и линзы. Главными конкурентами будущего носимого девайса будут очки от Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и Ray-Ban. К середине 2025 года партнеры выпустили уже несколько моделей умных очков. Сроки выхода устройства Apple не раскрываются.

В конце сентября стало известно, что Apple работает над вторым поколением шлема Vision Pro. Также компания готова представить iPad Pro и MacBook Pro на базе процессора M5.