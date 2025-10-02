Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:21, 2 октября 2025Наука и техника

Apple выпустит умные очки

Bloomberg: Apple выпустит умные очки вместо дешевого шлема Vision Pro
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Корпорация Apple ускорила процесс разработки умных очков. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники агентства рассказали, что в американской компании отказались от планов выпустить дешевую версию шлема Vision Pro. Ранее ходили слухи, что IT-гигант разработает недорогую альтернативу гарнитуры дополненной и виртуальной реальности, которая стоит 3500 долларов (284 тысячи рублей). Вместо этого в Apple решили продвинуть проект по созданию легких умных очков.

Считается, что смарт-очки от Apple получат камеры для съемки фото и видео, микрофоны для разговора по телефону и функции искусственного интеллекта (ИИ). Изначально в корпорации Тима Кука планировали закончить разработку таких очков в 2018 году, но по определенным причинам от этой идеи отказались.

Теперь в Apple считают, что умные очки могут стать востребованным устройством. В компании полагают, что смогут превратить гаджет в модный аксессуар — продавать вместе с ними различные оправы и линзы. Главными конкурентами будущего носимого девайса будут очки от Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и Ray-Ban. К середине 2025 года партнеры выпустили уже несколько моделей умных очков. Сроки выхода устройства Apple не раскрываются.

В конце сентября стало известно, что Apple работает над вторым поколением шлема Vision Pro. Также компания готова представить iPad Pro и MacBook Pro на базе процессора M5.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано видео вызвавших блэкаут в Киевской области ударов

    Совладельца ФК «Торпедо» отпустили из СИЗО

    Журова объяснила высказывание шведской лыжницы о бойкоте Олимпиады украинскими роликами

    Раскрыты последствия для Собчак за долги по коммуналке

    В ходе погони с сотрудниками ДПС российский подросток получил огнестрельное ранение

    Песков раскрыл главную тему выступления Путина

    Стал известен срок взятия Купянска под контроль России

    Французский генерал призвал Европу быть готовой к войне уже сегодня вечером

    Стоимость одного драгметалла достигла 14-летнего максимума

    В Раде рассказали о хаосе с системами ПВО на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости