Произошла массовая утечка секретных устройств Apple. Над какими новинками работает компания?

В конце сентября в сети появилось несколько достоверных сливов новых устройств Apple. Блогеры из России распаковали iPad Pro на M5 — планшет оказался у них за несколько недель до анонса. Также Федеральная комиссия по связи (FCC) США опубликовала данные о новых планшетах, компьютерах Apple и шлеме Vision Pro. «Лента.ру» рассказывает о новинках Apple.
Примечательно, что за последние несколько дней утечки произошли из совершенно разных источников. Сперва российские блогеры показали, какими будут новые устройства, а затем американские власти слили секретные документы компании.
Новый iPad Pro появился в России задолго до анонса
Несмотря на то, что Apple не работает в РФ уже больше трех лет, некоторые продукты появляются в стране еще до их анонса. Так было в октябре 2024 года, когда местные блогеры получили в распоряжение новые MacBook Pro на процессоре M4, а после компьютеры нашли на сайтах с объявлениями. История повторилась через год: 30 сентября на YouTube-канале Валентина Петухова Wylsacom (11,5 миллиона подписчиков) опубликовали видео с распаковкой планшета iPad Pro на чипе M5.
Спустя сутки похожий по содержанию ролик выложил другой популярной ютубер из России — Сергей Романцев на канале Romancev768 (1,65 миллиона подписчиков). Блогеры рассказали, что новый iPad не сильно отличается от предыдущей модели, но имеет более производительный чип M5, 12 гигабайт оперативной памяти и более мощный адаптер в комплекте. Также с задней панели гаджета убрали маркировку iPad Pro.
Оба блогера, организовавшие эксклюзив мирового масштаба, о том, как получили iPad Pro, не говорят. Romancev768 отдельно подчеркнул, что скрыл на видео серийный номер планшета, чтобы не раскрывать своих источников. Wylsacom пошутил, что планшет ему «подкинули» — то же самое он говорил о прошлогоднем Mac.
Власти США раскрыли секретные документы смартфонов и компьютеров Apple
29 сентября профильные журналисты заметили, что в базе FCC появились подробные схемы iPhone 16e. Такие документы могут быть только у производителя: судя по всему, Apple передала их правительственному агентству, чтобы получить разрешение на продажу устройства в регионе — 16-e выпустили в конце февраля. Скорее всего, это случайный слив. Иронично, что в опубликованной вместе со 163-страничным документом сопроводительной записке Apple говорилось, что схемы секретны и раскрывать их нежелательно.
Позже FCC выложила в интернет номера моделей. Они соответствуют внутренней номенклатуре Apple, но не принадлежат ни одному из актуальных гаджетов бренда. Так, под номерами A3358, A3359, A3360, A3361 и A3362 журналисты увидели новые iPad Pro, а под A3434 — неизвестный MacBook Pro (вероятно, одна из моделей с чипом M5). Скупая техническая информация позволила узнать, что планшеты будут поддерживать работу с беспроводным стандартом Wi-Fi 7. Также это достоверное подтверждение, что Apple получила сертификацию для ряда новых устройств.
Apple представит новую версию провального шлема Vision Pro
Еще одним слитым Федеральной комиссией по связи девайсом оказался шлем дополненной и виртуальной реальности Vision Pro. Это продолжение провального носимого гаджета, который Apple представила в начале 2024 года. Устройство, позволяющее работать с дополненной реальностью, оказалось слишком дорогим (3,5 тысячи долларов, или около 284 тысяч рублей) и не получило достаточно полезных приложений, из-за чего оно не стало массовым.
стоит гарнитура Apple Vision Pro
Документ FCC раскрыл номер преемника Vision Pro — A3416. Также в материалах отмечается, что гарнитура будет работать с Wi-Fi 6. По слухам, новый аппарат получит более производительный процессор и ту же цену.
Когда Apple представит новые устройства?
Специалисты профильного медиа 9to5Mac уверены, что Apple представит новые девайсы в ближайшие недели. На это указывает и факт слива моделей блогерам, и то, что компания сертифицировала устройства — обычно это происходит ближе к концу процесса подготовки продукта к запуску. Вероятно, IT-гигант проведет как минимум одну презентацию до конца осени. Примечательно и то, что буквально на прошлых выходных агентство Bloomberg анонсировало выпуск новых продуктов Apple.
Авторы издания Appleinsider заметили, что распаковавший iPad Pro за несколько недель до анонса Wylsacom имеет очень хорошие источники: «Что особенно странно, ведь Apple не работает в РФ». Авторитетный журналист Марк Гурман заключил, что FCC и блогеры выбрали не лучший год для сливов.
