Произошла массовая утечка секретных устройств Apple. Над какими новинками работает компания?

Новые iPad Pro, MacBook Pro и Vision Pro рассекретили перед презентацией Apple

В конце сентября в сети появилось несколько достоверных сливов новых устройств Apple. Блогеры из России распаковали iPad Pro на M5 — планшет оказался у них за несколько недель до анонса. Также Федеральная комиссия по связи (FCC) США опубликовала данные о новых планшетах, компьютерах Apple и шлеме Vision Pro. «Лента.ру» рассказывает о новинках Apple.

Примечательно, что за последние несколько дней утечки произошли из совершенно разных источников. Сперва российские блогеры показали, какими будут новые устройства, а затем американские власти слили секретные документы компании.

Новый iPad Pro появился в России задолго до анонса

Несмотря на то, что Apple не работает в РФ уже больше трех лет, некоторые продукты появляются в стране еще до их анонса. Так было в октябре 2024 года, когда местные блогеры получили в распоряжение новые MacBook Pro на процессоре M4, а после компьютеры нашли на сайтах с объявлениями. История повторилась через год: 30 сентября на YouTube-канале Валентина Петухова Wylsacom (11,5 миллиона подписчиков) опубликовали видео с распаковкой планшета iPad Pro на чипе M5.

Российские блогеры достали iPad Pro с чипом M5 задолго до анонса Кадр: Wylsacom / YouTube

Спустя сутки похожий по содержанию ролик выложил другой популярной ютубер из России — Сергей Романцев на канале Romancev768 (1,65 миллиона подписчиков). Блогеры рассказали, что новый iPad не сильно отличается от предыдущей модели, но имеет более производительный чип M5, 12 гигабайт оперативной памяти и более мощный адаптер в комплекте. Также с задней панели гаджета убрали маркировку iPad Pro.

Оба блогера, организовавшие эксклюзив мирового масштаба, о том, как получили iPad Pro, не говорят. Romancev768 отдельно подчеркнул, что скрыл на видео серийный номер планшета, чтобы не раскрывать своих источников. Wylsacom пошутил, что планшет ему «подкинули» — то же самое он говорил о прошлогоднем Mac.

Власти США раскрыли секретные документы смартфонов и компьютеров Apple

29 сентября профильные журналисты заметили, что в базе FCC появились подробные схемы iPhone 16e. Такие документы могут быть только у производителя: судя по всему, Apple передала их правительственному агентству, чтобы получить разрешение на продажу устройства в регионе — 16-e выпустили в конце февраля. Скорее всего, это случайный слив. Иронично, что в опубликованной вместе со 163-страничным документом сопроводительной записке Apple говорилось, что схемы секретны и раскрывать их нежелательно.

Позже FCC выложила в интернет номера моделей. Они соответствуют внутренней номенклатуре Apple, но не принадлежат ни одному из актуальных гаджетов бренда. Так, под номерами A3358, A3359, A3360, A3361 и A3362 журналисты увидели новые iPad Pro, а под A3434 — неизвестный MacBook Pro (вероятно, одна из моделей с чипом M5). Скупая техническая информация позволила узнать, что планшеты будут поддерживать работу с беспроводным стандартом Wi-Fi 7. Также это достоверное подтверждение, что Apple получила сертификацию для ряда новых устройств.

Федеральная комиссия по связи США слила секретные документы Apple Фото: macrumors.com

Apple представит новую версию провального шлема Vision Pro

Еще одним слитым Федеральной комиссией по связи девайсом оказался шлем дополненной и виртуальной реальности Vision Pro. Это продолжение провального носимого гаджета, который Apple представила в начале 2024 года. Устройство, позволяющее работать с дополненной реальностью, оказалось слишком дорогим (3,5 тысячи долларов, или около 284 тысяч рублей) и не получило достаточно полезных приложений, из-за чего оно не стало массовым.

3499 долларов стоит гарнитура Apple Vision Pro

Документ FCC раскрыл номер преемника Vision Pro — A3416. Также в материалах отмечается, что гарнитура будет работать с Wi-Fi 6. По слухам, новый аппарат получит более производительный процессор и ту же цену.

Когда Apple представит новые устройства?

Специалисты профильного медиа 9to5Mac уверены, что Apple представит новые девайсы в ближайшие недели. На это указывает и факт слива моделей блогерам, и то, что компания сертифицировала устройства — обычно это происходит ближе к концу процесса подготовки продукта к запуску. Вероятно, IT-гигант проведет как минимум одну презентацию до конца осени. Примечательно и то, что буквально на прошлых выходных агентство Bloomberg анонсировало выпуск новых продуктов Apple.

Авторы издания Appleinsider заметили, что распаковавший iPad Pro за несколько недель до анонса Wylsacom имеет очень хорошие источники: «Что особенно странно, ведь Apple не работает в РФ». Авторитетный журналист Марк Гурман заключил, что FCC и блогеры выбрали не лучший год для сливов.