Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:48, 29 сентября 2025Наука и техника

В сети опубликовали секретные схемы iPhone

Регулятор США случайно раскрыл секретные схемы смартфона iPhone 16e
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американские власти случайно опубликовали сверхточные схемы смартфона Apple iPhone 16e. Об этом сообщает профильное издание Appleinsider.

Схема с конструкцией телефона Apple появилась на сайте Федеральной комиссии по связи (FCC) США. По мнению журналистов, IT-гигант передал властям сведения об iPhone 16e, чтобы получить разрешение на выпуск и продажу устройства в Соединенных Штатах. Вероятно, регулятор раскрыл документы случайно: спустя время pdf-файл на 163 страницы удалили.

Журналисты медиа обратили внимание, что документ подробно раскрывает многие тайны конструкции смартфона. Так, в нем указаны электрические схемы и расположение антенн. Кроме того, в сети опубликовали сопроводительное письмо, в котором Apple указывает на конфиденциальный статус информации и просит не раскрывать ее.

«Схемы — интересный артефакт производственных процессов Apple, но они не так уж и полезны для потребителей», — отметили специалисты издания. Однако материалы могут быть очень интересны для конкурентов американской компании. Appleinsider обратилось за комментарием в FCC и Apple, но не получила оперативного ответа.

Недорогой iPhone 16e вышел в феврале 2025 года. В конце лета выяснилось, что аппарат Apple стал хитом на американском рынке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине захотели закончить конфликт до конца года

    Глава Пентагона попал в неловкую ситуацию во время исполнения трюка

    Катя Лель призналась в любви

    Нетаньяху пообещал больше не нападать на Катар

    Украинцев решили штрафовать за отказ встать на колени перед погибшими солдатами ВСУ

    «Как цыган». Максим Галкин предстал в роскошном образе. Чем он так удивил публику?

    Голикова высказалась о возможности человека жить до 120 лет

    Северная Корея сравнила Израиль с Гитлером

    Цыганова обвинила россиян в поддержке Украины из-за песни Монеточки

    В армию страны ЕС начали призывать резервистов после инцидентов с дронами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости