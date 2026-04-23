19:41, 23 апреля 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев дал совет переживающему из-за третьей мировой войны зрителю

Лебедев призвал не переживать из-за возможного начала третьей мировой войны
Мария Большакова
Мария Большакова

Кадр: страница «Ответошная» во «ВКонтакте»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал совет зрителю, переживающему из-за возможного начала третьей мировой войны. На эту тему он высказался в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Какая *** разница, если кто-то разгоняет идею о том, что мир движется к третьей мировой войне? Он либо движется, либо не движется к ней. Как это влияет на вашу жизнь? Что в ней изменится?» — обратился к подписчику дизайнер.

Лебедев также подчеркнул, что человечество всегда вело какие-либо боевые действия, но из-за этого жизнь на земле не прекращалась. Так, даже во время Первой и Второй мировых войн люди продолжали вести быт и строить семьи, заверил блогер.

Ранее Лебедев дал совет разведенным мужчинам. Блогер заявил, что им не следует конфликтовать с бывшими супругами, чтобы иметь возможность общаться с детьми.

