10:17, 23 апреля 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев заступился за Иванченко со словами «не смейте обижать девочку»

Маргарита Щигарева
Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заступился за ведущую шоу «Натальная карта» Олесю Иванченко, которая заплакала в ходе съемок выпуска с его участием. В публикации, размещенной в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), он призвал не оскорблять ведущую.

По словам дизайнера, после выпуска некоторые пользователи соцсетей стали критиковать не только его, но и Иванченко. «Шоу-бизнес — шоу-бизнесом. Но не смейте обижать девочку. Ей правда тяжело. (...) *** меня сколько душе угодно, а Олесю не трогайте», — написал Лебедев.

Блогер также назвал ведущую «Натальной карты» ранимым человеком, у которого нет большого опыта участия в конфликтах в интернете. Кроме того, Лебедев заявил, что после съемок выпуска извинился перед Иванченко за свои высказывания.

При этом дизайнер заверил, что равнодушно относится к осуждению, которому подвергся после выхода шоу.

Ранее Лебедев высказался о конфликте с Иванченко и заявил, что призыв «сосать», с которым он обратился к ней в выпуске шоу и который возмутил пользователей сети, означал «принять поражение». Он также назвал вызвавший резонанс выпуск большой творческой и актерской удачей.

Выпуск «Натальной карты» с Лебедевым вышел в пятницу, 17 апреля. На протяжении программы блогер односложно, холодно и грубо отвечал на замечания ведущей. Иванченко просила Лебедева быть более искренним, однако тот не реагировал на ее призывы. В какой-то момент ведущая заплакала. В соцсетях дизайнера раскритиковали: его поведение сочли грубым, а также обвинили его в женоненавистничестве.

