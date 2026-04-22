Лебедев объяснил призыв «сосать» к Олесе Иванченко и назвал ее слезы актерской удачей

Блогер Артемий Лебедев назвал конфликт с ведущей Иванченко мегаудачей

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о конфликте с ведущей интернет-шоу «Натальная карта» Олесей Иванченко, которую он призвал «сосать» и довел до слез, за что был раскритикован многими пользователями сети. Произошедшее он прокомментировал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Блогер назвал слезы Иванченко большой творческой и актерской удачей. По мнению Лебедева, она могла расплакаться из-за того, что съемки проходили ночью и она сильно устала.

Дизайнер также заявил, что его призыв к Иванченко «сосать», вызвавший больше всего негодования в сети, был вырван из контекста. «Слово "сосать" означает, естественно, в данном контексте на молодежном сленге "принять поражение". То есть когда Олеся спрашивает: "Что же мне делать, если ты не собираешься рассказывать про секс и личную жизнь?" Я говорю: "Сосать". То есть: "Тебе придется остаться ни с чем"», — объяснил блогер.

Лебедев назвал реакцию на конфликт между ним и Иванченко мегаудачей для создателей шоу. «Все ребята, которые участвуют в этом, конечно, абсолютно счастливы. Потому что неважно, с каким знаком, важно, что тебя в принципе обсуждают. Потому что ради этого все и делается. От этой истории выиграли абсолютно все», — заявил дизайнер.

Выпуск «Натальной карты» с Лебедевым вышел в пятницу, 17 апреля. На протяжении всей программы дизайнер односложно и грубо отвечал Иванченко. Ведущая неоднократно просила блогера быть более искренним, однако тот не реагировал на ее призывы. Позднее ведущая расплакалась, признавшись, что ей тяжело работать с Лебедевым. Пользователей сети возмутило поведение дизайнера. Так, например, телеведущая Анфиса Чехова назвала блогера злобным шовинистом и женоненавистником.