Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:29, 22 апреля 2026

Лебедев объяснил призыв «сосать» к Олесе Иванченко и назвал ее слезы актерской удачей

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о конфликте с ведущей интернет-шоу «Натальная карта» Олесей Иванченко, которую он призвал «сосать» и довел до слез, за что был раскритикован многими пользователями сети. Произошедшее он прокомментировал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Блогер назвал слезы Иванченко большой творческой и актерской удачей. По мнению Лебедева, она могла расплакаться из-за того, что съемки проходили ночью и она сильно устала.

Дизайнер также заявил, что его призыв к Иванченко «сосать», вызвавший больше всего негодования в сети, был вырван из контекста. «Слово "сосать" означает, естественно, в данном контексте на молодежном сленге "принять поражение". То есть когда Олеся спрашивает: "Что же мне делать, если ты не собираешься рассказывать про секс и личную жизнь?" Я говорю: "Сосать". То есть: "Тебе придется остаться ни с чем"», — объяснил блогер.

Лебедев назвал реакцию на конфликт между ним и Иванченко мегаудачей для создателей шоу. «Все ребята, которые участвуют в этом, конечно, абсолютно счастливы. Потому что неважно, с каким знаком, важно, что тебя в принципе обсуждают. Потому что ради этого все и делается. От этой истории выиграли абсолютно все», — заявил дизайнер.

Выпуск «Натальной карты» с Лебедевым вышел в пятницу, 17 апреля. На протяжении всей программы дизайнер односложно и грубо отвечал Иванченко. Ведущая неоднократно просила блогера быть более искренним, однако тот не реагировал на ее призывы. Позднее ведущая расплакалась, признавшись, что ей тяжело работать с Лебедевым. Пользователей сети возмутило поведение дизайнера. Так, например, телеведущая Анфиса Чехова назвала блогера злобным шовинистом и женоненавистником.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    С экс-главы космического центра России взыскали 400 миллионов рублей и объявили в розыск. Что он сделал и где может скрываться?

    Тарасова рассказала о самочувствии после выписки из больницы

    ЦБ прокомментировал сообщения о платных переводах через СБП

    Названа причина исчезновения маленьких смартфонов

    Лолита пожаловалась на ментальные проблемы

    Раскрыты детали предполагаемого романа Кендалл Дженнер с Джейкобом Элорди

    Появились новые подробности о разрушениях в российском городе после налета дронов ВСУ

    Россиянин неделю спаивал двух маленьких мальчиков

    Россияне массово полюбили советские санатории

    На Украине последствия отказа от помощи США оценили словами «как воевать будем?»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok