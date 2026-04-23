Бабкина объяснила выбор Бузовой на роль в спектакле

Позвавшая Бузову в спектакль Бабкина назвала певицу органичной и трудоспособной

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина объяснила выбор певицы и телеведущей Ольги Бузовой на роль медсестры Людочки в спектакле «Покровские ворота». Ее комментарий приводит «Абзац».

Бабкина рассказала, что познакомилась с Бузовой на своем юбилейном шоу и сразу отметила ее профессиональную собранность, трудоспособность и органичность. Она решила продолжить сотрудничество с телеведущей и пригласила ее поучаствовать в театральной постановке.

Артистка подчеркнула, что считает образ Людочки непростым. «В героине есть трогательная наивность, искренняя доверчивость и особая легкость, которую нужно сыграть так, чтобы она не превратилась в карикатуру», — поделилась Бабкина. Она пояснила, что увидела все эти качества в Бузовой.

Исполнительница сообщила, что премьера спектакля с Бузовой состоится 25 апреля. Бабкина выразила уверенность в том, что «искренность и энергия Ольги подарят Людочке новую жизнь».

Ранее стало известно, что Бузова сыграет в спектакле «Покровские ворота» театра «Русская песня» вместе с Надеждой Бабкиной. Певица назвала такую возможность большой мечтой и призналась, что волнуется перед премьерой.