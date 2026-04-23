Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:03, 23 апреля 2026

Бабкина объяснила выбор Бузовой на роль в спектакле

Позвавшая Бузову в спектакль Бабкина назвала певицу органичной и трудоспособной
Ольга Коровина
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина объяснила выбор певицы и телеведущей Ольги Бузовой на роль медсестры Людочки в спектакле «Покровские ворота». Ее комментарий приводит «Абзац».

Бабкина рассказала, что познакомилась с Бузовой на своем юбилейном шоу и сразу отметила ее профессиональную собранность, трудоспособность и органичность. Она решила продолжить сотрудничество с телеведущей и пригласила ее поучаствовать в театральной постановке.

Артистка подчеркнула, что считает образ Людочки непростым. «В героине есть трогательная наивность, искренняя доверчивость и особая легкость, которую нужно сыграть так, чтобы она не превратилась в карикатуру», — поделилась Бабкина. Она пояснила, что увидела все эти качества в Бузовой.

Исполнительница сообщила, что премьера спектакля с Бузовой состоится 25 апреля. Бабкина выразила уверенность в том, что «искренность и энергия Ольги подарят Людочке новую жизнь».

Ранее стало известно, что Бузова сыграет в спектакле «Покровские ворота» театра «Русская песня» вместе с Надеждой Бабкиной. Певица назвала такую возможность большой мечтой и призналась, что волнуется перед премьерой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Принц Гарри выступил с неожиданным заявлением по Украине

    Ожидаемые Киевом ракеты для «ударов по Москве» подешевеют

    Иран впервые получил доход от сборов за проход судов через Ормузский пролив

    Пытавшийся взорвать главу поселения россиянин получил 26 лет колонии

    Польского импортера дорогих машин в Россию оштрафовали на миллионы

    Названа главная «вредная привычка» ВСУ на фронте

    На передовой рассказали о новой засадной тактике украинских БПЛА

    Бабкина объяснила выбор Бузовой на роль в спектакле

    Раскрыта маскировавшаяся под борцов с наркотиками банда грабителей в России

    Обвиняемая в хищении российская экс-чиновница сбежала из-под домашнего ареста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok