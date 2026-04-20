Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:31, 20 апреля 2026Культура

Бабкина помогла Бузовой вернуться в театр

Ольга Бузова назвала возможность сыграть в спектакле с Бабкиной своей мечтой
Андрей Шеньшаков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Певица и актриса Ольга Бузова сыграет в спектакле «Покровские ворота» театра «Русская песня» вместе с Надеждой Бабкиной. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

Артистка назвала большой мечтой возможность сыграть на одной сцене с народной артисткой РФ.

«Играть с Надеждой Георгиевной — это честь, счастье, большая мечта, которая стала реальностью. Я благодарна каждому, кто верит в меня, чувствую поддержку», — сказала она.

Бузова также призналась, что волнуется перед премьерой. «У меня трясутся руки, бьется сердце, но внутри любовь к тому, что я делаю!» — добавила она.

Ранее певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова заявила, что готова сниматься голой. По словам исполнительницы, для нее «нет табу» в кино.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok