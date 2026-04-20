Бабкина помогла Бузовой вернуться в театр

Ольга Бузова назвала возможность сыграть в спектакле с Бабкиной своей мечтой

Певица и актриса Ольга Бузова сыграет в спектакле «Покровские ворота» театра «Русская песня» вместе с Надеждой Бабкиной. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

Артистка назвала большой мечтой возможность сыграть на одной сцене с народной артисткой РФ.

«Играть с Надеждой Георгиевной — это честь, счастье, большая мечта, которая стала реальностью. Я благодарна каждому, кто верит в меня, чувствую поддержку», — сказала она.

Бузова также призналась, что волнуется перед премьерой. «У меня трясутся руки, бьется сердце, но внутри любовь к тому, что я делаю!» — добавила она.

