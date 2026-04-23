17:44, 23 апреля 2026

Американский боец ММА прилетел в Екатеринбург ради объятий с медведями

Боец ММА Джеффри Монсон прилетел в Екатеринбург ради объятий с медведями
Мария Винар

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Известный американский боец смешанного стиля (ММА) и депутат Государственного собрания Республики Башкортостан Джеффри Монсон прилетел в Екатеринбург ради объятий с медведями. Об этом сообщил основатель центра спасения животных «Альфа» Кирилл Потапов в своем Telegram-канале.

В начале апреля Потапову подбросили трех маленьких медвежат. Он назвал их Флора, Потапыч-младший и «мышонок» Джефф. Последний — самый маленький, весит всего около 2,5 килограмма.

Именно с третьим медвежонком сфотографировался Монсон. Спортсмен взял на руки малыша, а тот лизнул его в щеку. «Джефф-старший с Джеффом-младшим», — подписал Потапов снимок.

В сентябре 2025 года Джеффри Монсон рассказал о жизни в России. Тогда спортсмен признался, что очень хорошо относится к стране, в которой сейчас живет. Кроме того, он назвал россиян щедрыми и любящими.

